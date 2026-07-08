Tonya Kinzinger ne souhaite plus évoquer son rôle à la Star Academy 14 ans après Tonya Kinzinger revient sur son expérience à la Star Academy et son retrait du métier Tonya Kinzinger fait le point sur son passage à la Star Academy et son désintérêt pour la présentation

Tonya Kinzinger, ancienne co-animatrice de la Star Academy, est récemment revenue sur son expérience au sein de ce programme musical emblématique dans une interview accordée à Télé 7 Jours le 7 juillet 2026. Malgré les rumeurs persistantes quant à un éventuel changement à la direction de l’émission, Kinzinger a fait part de son ressenti personnel, expliquant pourquoi son passage à la présentation ne l’a pas conduite à poursuivre dans cette voie. L’artiste, connue principalement pour sa carrière d’actrice et de danseuse, a ainsi confirmé qu’elle ne nourrissait pas de véritable passion pour le rôle de présentatrice, préférant rester focalisée sur ses domaines artistiques préférés.

La Star Academy, émission phare du paysage télévisuel français, qui a vu défiler des talents populaires depuis sa création, est sur le point de faire son grand retour à l’automne 2026 avec une quatorzième saison. TF1 est déjà en pleine phase d’auditions et recherche activement de nouveaux candidats prêts à relever le défi. Cette reprise est accompagnée de changements importants, notamment dans l’équipe pédagogique et la nomination prochaine d’un nouveau directeur, ce qui laisse présager une dynamique renouvelée pour le show musical.

Dans ce contexte de renouveau, le témoignage de Tonya Kinzinger apporte un éclairage personnel sur une période clé de la Star Academy passée. Son regard, empreint de lucidité, se distingue de l’enthousiasme habituel que suscite le programme auprès de certains protagonistes. Son retour d’expérience dévoile ainsi les coulisses d’une émission qui continue de faire vibrer le public depuis plusieurs décennies, tout en évoluant au fil des saisons.

Tonya Kinzinger sans filtre sur son passage à la Star Academy

Durant son entretien, Tonya Kinzinger a souligné avoir gardé un excellent souvenir de sa collaboration avec Matthieu Delormeau, co-animateur de la Star Academy à ses côtés. Elle a décrit ce dernier comme « adorable » et a reconnu avoir beaucoup appris lors de cette expérience. Toutefois, malgré cette dimension positive, elle a admis ne pas avoir été véritablement passionnée par son rôle de présentatrice.

« J’ai gardé un super souvenir car Matthieu Delormeau est adorable (…) J’ai beaucoup appris mais ce n’est pas quelque chose qui me passionne d’être présentatrice (…) Je suis passionnée par la comédie et la danse alors qu’être présentatrice, c’est donner des informations et je n’avais pas de passion pour ça donc je me suis dit que ce n’était pas quelque chose que j’avais envie de continuer », a-t-elle confié. Cette prise de position montre qu’elle préfère rester fidèle à ses aspirations premières, notamment son amour pour les arts de la scène, plutôt que de se réorienter durablement vers le journalisme télévisé ou l’animation.

Pour rappel, la neuvième saison de la Star Academy, dite Star Academy Revolution, avait été diffusée entre fin 2012 et début 2013 sur la chaîne NRJ 12. Cette édition marquait un grand tournant dans l’histoire de l’émission, avec un déménagement hors du célèbre château de Dammarie-les-Lys vers un nouveau site à Châteaufort. Ce changement s’accompagnait de la mise en place d’un nouveau corps professoral et de la présence de parrains prestigieux tels qu’Enrique Iglesias, Will.i.am ou encore M. Pokora. Une dynamique nouvelle qui voulait insuffler un souffle novateur au programme.

À l’issue de cette saison particulière, c’est Laurène Bourvon qui avait remporté la finale face à Zaïra, selon les informations rapportées par Gala.fr. Cette victoire plaçait ainsi en lumière une nouvelle génération de jeunes talents issus du tremplin musical, illustrant la volonté du programme de renouveler sans cesse son casting.

L’émission bientôt de retour sur les écrans

En février 2026, la quatorzième saison de la Star Academy a été annoncée suite au succès de la dernière édition couronnée par la victoire d’Ambre. Les équipes de TF1 ont démarré les auditions afin de sélectionner les futurs candidats qui auront la charge de poursuivre la tradition du programme, largement reconnu pour son rôle dans la découverte et le lancement de jeunes artistes.

Cette nouvelle saison doit également apporter plusieurs innovations, notamment une refonte de l’équipe pédagogique avec l’arrivée d’un nouveau directeur. Ce choix témoigne de la volonté de la production de remettre à jour les méthodes d’encadrement, afin de s’adapter aux exigences contemporaines du divertissement télévisuel et de la formation musicale.