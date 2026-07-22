Affaire Dangnivo: le procès reprend ce matin devant le tribunal de Cotonou

Le procès relatif à la disparition de Pierre Urbain Dangnivo reprend ce matin devant le Tribunal de première instance de première classe de Cotonou.

Cette nouvelle audience s’inscrit dans la poursuite d’un dossier judiciaire vieux de près de seize ans, qui continue de susciter une vive attention de l’opinion publique.



L’audience intervient après plusieurs renvois destinés à permettre la production de pièces et la préparation des plaidoiries. Lors des précédentes audiences, les débats ont été marqués par de vives contestations entre le ministère public, les avocats de la défense et ceux de la partie civile, notamment sur la requalification des faits.

Au cœur du dossier figurent Codjo Cossi Alofa et Donatien Amoussou, poursuivis dans cette affaire. Le ministère public a requis 30 ans de réclusion criminelle et 150 millions de FCFA d’amende contre Codjo Alofa, tout en demandant l’abandon des poursuites contre Donatien Amoussou au bénéfice du doute.



L’affaire remonte à août 2010, avec la disparition de Pierre Urbain Dangnivo, cadre du ministère de l’Économie et des Finances. Depuis, l’enquête et la procédure judiciaire ont connu de nombreux rebondissements, entre découverte d’un corps contestée par la famille, rétractation d’aveux, accusations de manipulation et multiples reports du procès.

L’audience de ce jour devrait être consacrée à la poursuite des plaidoiries de la défense ainsi qu’aux éventuelles répliques des différentes parties, avant que le tribunal ne mette l’affaire en délibéré ou ne décide d’un nouveau renvoi.