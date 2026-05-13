Cyril Féraud choqué par un candidat de « Tout le monde veut prendre sa place » qui affirme avoir sa base de données téléphonique

Une séquence récente de l’émission Tout le monde veut prendre sa place diffusée sur France 2 a suscité un vif émoi et un moment inhabituel de gêne. Pendant que les candidats et l’animateur Cyril Féraud poursuivent généralement des échanges empreints de bonne humeur et de légèreté, un épisode particulier a fait basculer cet esprit convivial vers une révélation pour le moins surprenante. Un candidat nommé Antoine a en effet affirmé avoir eu accès à une vaste base de données regroupant les coordonnées privées de plusieurs personnalités, dont le numéro de téléphone de l’animateur lui-même. Ce détail inattendu, partagé en direct, a provoqué une réaction mitigée mêlant incrédulité et amusement sur le plateau et sur les réseaux sociaux où l’extrait a rapidement circulé.

Préparation de l'audio... 0:00 / 0:00 🔊 1x

Le déroulement de cet échange s’est pourtant amorcé de façon classique, conformément au format habituel du jeu. Antoine, candidat du jour, a tout d’abord raconté à Cyril Féraud son parcours professionnel ainsi que ses ambitions personnelles, notamment son souhait de devenir agent de joueurs de football. Il a expliqué qu’auparavant, il vendait des crampons à plusieurs niveaux de joueurs, allant des amateurs et semi-professionnels jusqu’aux sportifs évoluant en Ligue 1 et dans des compétitions européennes telles que la Ligue des Champions. Cette activité lui a permis de tisser un réseau professionnel dense et diversifié dans l’univers du football. Encouragé par ses contacts dans ce milieu, Antoine envisage donc de faire le saut vers la carrière d’agent de joueurs, métier qui consiste à représenter et négocier les contrats des sportifs.

« J’ai le numéro de Griezmann… et le vôtre aussi »

Au cours de la discussion, Cyril Féraud a lancé, de manière humoristique, une pique au candidat en lui demandant pourquoi on lui avait dit qu’il possédait le numéro d’Antoine Griezmann, star du football français. La réponse du candidat est allée bien au-delà de la plaisanterie attendue : sans hésitation, il annonça qu’il détenait non seulement le numéro du célèbre attaquant, mais aussi celui de l’animateur lui-même. Cette déclaration a surpris Cyril Féraud qui a réagi par un éclat de rire, s’efforçant de garder le ton léger en soulignant qu’un tel lien professionnel dans le football ne lui serait sans doute pas très lucratif. Cependant, Antoine a continué en affirmant sérieusement ce qu’il venait d’énoncer, créant ainsi un léger malaise sur le plateau inédit pour ce jeu télévisé.

La suite de ces révélations a pris une tournure encore plus étonnante lorsque le candidat a expliqué avoir eu accès à une base de données conséquente listant de nombreux numéros de téléphone de personnalités diverses. Il a précisé : « J’ai eu accès à une base de numéros de beaucoup de monde… ». À cette déclaration, l’animateur et le public ont manifesté leur surprise. Antoine a même laissé entendre que le numéro de Cyril Féraud avait, à un moment ou à un autre, circulé dans ce fichier. La mention selon laquelle ce contact « est peut-être passé par votre poche » suggère que les données ont pu transiter via un support ou un intermédiaire inconnu, soulevant des questions implicites sur la confidentialité de ces informations.

Le ton général sur le plateau est toutefois resté léger, malgré le caractère inhabituel des propos tenus. Cette séquence, relayée par Cyril Féraud lui-même sur son compte Instagram, a provoqué une vague de réactions sur les réseaux sociaux, où les internautes se sont montrés aussi étonnés qu’interpellés par cette révélation inattendue évoquant la fuite de numéros personnels dans une base de données peu ordinaire.