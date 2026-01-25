Aziz Lahmeri passe de la JS Kabylie au CS Constantine

Le CS Constantine a renforcé son entrejeu en recrutant Aziz Lahmeri, milieu de terrain de 29 ans en provenance de la JS Kabylie. Fort d’un parcours solide au sein du championnat algérien — notamment avec la JS Saoura, la GC Mascara, l’ES Sétif et la JS Kabylie — Lahmeri apporte une expérience confirmée et des qualités techniques susceptibles de renforcer la compétitivité du club constantinois, actuellement sixième du championnat.

Le transfert marque le départ de Lahmeri de la JS Kabylie où il a disputé 34 rencontres et inscrit quatre buts, statistiques qui soulignent sa régularité et son apport offensif depuis le milieu de terrain. Le joueur, âgé de 29 ans, rejoint un effectif constantinois qui vise à consolider ses options au milieu pour mieux répondre aux exigences du championnat national et aux échéances de la Coupe d’Algérie.

Selon les éléments communiqués, le profil de Lahmeri se caractérise par un volume de jeu important, une vision du jeu et une qualité technique reconnue. Ces attributs permettront au staff technique du CS Constantine d’élargir ses possibilités tactiques et d’adapter l’organisation de l’équipe en fonction des différentes situations de match.

Un renfort d’expérience pour un milieu en quête de stabilité

Le recrutement d’Aziz Lahmeri apparaît comme une réponse aux besoins du CS Constantine pour renforcer son entrejeu. Le club mise sur la polyvalence et l’expérience du joueur, acquises au fil de ses passages dans plusieurs formations du championnat algérien, pour apporter un soutien tant défensif qu’offensif. La diversité de son parcours professionnel est présentée comme un atout pour une intégration rapide au sein du collectif constantinois.

Durant sa carrière, Lahmeri a évolué dans des clubs de premier plan du football algérien, expérience qui lui a permis de se conformer aux exigences du haut niveau national. Cette trajectoire est invoquée par le club comme un gage de maturité et de capacité à répondre aux attentes des techniciens en place. À 29 ans, il arrive dans une phase de carrière où la combinaison d’expérience et de performance immédiate est recherchée par les dirigeants.

Le CS Constantine, actuellement sixième du championnat, compte sur l’apport de ce milieu pour solidifier son effectif et améliorer sa compétitivité. L’objectif affiché est de disposer de solutions adaptées aux différents défis de la saison afin de remonter au classement et de viser les premières places ainsi que des performances en Coupe d’Algérie.

L’information relative au transfert d’Aziz Lahmeri de la JS Kabylie vers le CS Constantine a été publiée initialement par AfricaFootUnited.