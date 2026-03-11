Jean-Jacques Goldman: ‘Donnez à une association’ pour le film du 18 mars

Le 18 mars, la comédie Police Flash 80 sortira en salles avec François Damiens en tête d’affiche ; une chanson de Jean‑Jacques Goldman y est utilisée intégralement après que l’artiste ait accepté, à condition que les droits servent une association et que son implication reste confidentielle. L’information a été confirmée par François Damiens lors d’une interview sur France Inter le 11 mars.

Jean‑Jacques Goldman, figure discrète mais régulièrement citée parmi les personnalités préférées des Français, reste associé à des actions caritatives majeures, notamment son engagement historique auprès des Restos du Cœur. Auteur de la « Chanson des Restos », il a longtemps participé aux concerts des Enfoirés et est reconnu pour sa générosité publique, même s’il évite les apparitions médiatiques.

Âgé de 74 ans et réputé pour sa réserve, Jean‑Jacques Goldman a néanmoins autorisé l’utilisation complète d’une de ses chansons dans Police Flash 80. Selon les déclarations de François Damiens, l’artiste a répondu favorablement à la demande de l’équipe du film et a précisé les modalités de la cession de droits.

Jean‑Jacques Goldman et la bande originale de Police Flash 80

Police Flash 80, réalisé par Jean‑Baptiste Saurel et ancré dans l’univers des années 1980, met en scène Yvon Kastendeuch, un flic à l’ancienne et fan de Michel Sardou, propulsé à la tête d’une unité d’élite appelée la Police Flash 80. François Damiens incarne ce personnage principal. Le casting comprend également Audrey Lamy, Xavier Lacaille et Thomas N’Gijol.

Interrogé sur France Inter le 11 mars, François Damiens a expliqué que l’équipe du film avait sollicité Jean‑Jacques Goldman pour l’utilisation d’une de ses chansons, utilisée selon lui « dans son intégralité ». Damiens a raconté : « On l’a appelé, il est très sympa, il a décroché. On lui a demandé s’il acceptait de prêter une chanson, il a dit oui« .

Sur la question des droits d’auteur, François Damiens a précisé la position de l’artiste : « Il a dit, donnez ce que vous voulez, vous le donnez à telle association mais surtout je ne veux pas qu’on sache que c’est moi« . Cette formulation indique que Jean‑Jacques Goldman a souhaité que la somme perçue soit reversée au bénéfice d’une association, tout en demandant l’anonymat quant à sa contribution.

La sortie en salles de Police Flash 80 est programmée pour le 18 mars. Parallèlement, un documentaire consacré à la troupe des Enfoirés sera diffusé à la rentrée prochaine, et Jean‑Jacques Goldman, après des années de retrait médiatique, figure parmi les intervenants qui prendront la parole dans ce film.