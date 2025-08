Audit du Fichier électoral: les experts internationaux bouclent leur mission, la restitution annoncée ce mardi

Après plusieurs semaines de travail technique, les experts internationaux recrutés pour l’audit indépendant du Fichier électoral national ont officiellement achevé leur mission.

Ce mardi, un séminaire de restitution est prévu à Cotonou et sera fait en présence des plus hautes institutions de la République, des partis politiques, des acteurs de la société civile ainsi que des partenaires techniques et financiers.

L’objectif de cette rencontre est clair : faire le point de l’ensemble des constats, analyses et recommandations issus de l’audit conduit sous l’égide du Comité de pilotage présidé par Jean-Baptiste Elias.

« Depuis 2017, on a mis en place le Régime national d’identification des personnes au Bénin. […] Est-ce que les agents de l’ANIP ont fait leur travail conformément aux textes en vigueur ? Est-ce qu’il y a eu des erreurs, volontaires ou involontaires ? Est-ce que l’algorithme utilisé pour extraire les données du fichier est fiable ? Voilà autant de choses qu’on a vérifiées », a souligné M. Elias dans une déclaration préalable à cette étape décisive.

Depuis l’instauration du système d’identification unique, l’ANIP a centralisé les données de l’ensemble des citoyens et résidents étrangers sur le territoire béninois. Mais dans un contexte où la confiance dans les processus électoraux reste un pilier de la démocratie, la transparence exigée par toutes les parties prenantes a conduit à cet audit indépendant.

Un moment de vérité

Le séminaire de ce jour est donc un moment-clé dans le calendrier politique du pays, en vue de la préparation des prochaines échéances électorales. Les acteurs de tous bords sont conviés afin de garantir une appropriation collective des conclusions, dans un esprit d’inclusivité et de redevabilité.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté des autorités béninoises de renforcer la crédibilité du fichier électoral, socle de tout scrutin libre, juste et transparent. Elle répond également aux préoccupations exprimées aussi bien par la classe politique que par la société civile ces derniers mois.

Les résultats issus de cette restitution pourraient orienter les ajustements techniques ou juridiques à opérer avant la constitution définitive du fichier devant servir pour les prochaines consultations électorales.