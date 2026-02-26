Audience foraine de la CRIET à Parakou: de lourdes peines dans plusieurs dossiers de viol sur mineures

La chambre chargée du jugement des infractions commises à raison du sexe de la CRIET a tenu des audiences foraines au tribunal de Parakou les 23 et 25 février 2026. Plusieurs décisions de condamnation ont été rendues dans des affaires de violences sexuelles.

Le 23 février, dix dossiers ont été examinés, dont deux pour harcèlement sexuel impliquant des enseignants et huit pour atteintes sexuelles sur des mineures de moins de treize ans. Les peines prononcées vont de trois à dix ans de prison ferme, assorties d’amendes comprises entre 500 000 et deux millions de francs CFA.

Trois prévenus ont été condamnés à dix ans de prison et deux millions de francs CFA d’amende, un autre à dix ans et un million de francs CFA. Quatre personnes ont écopé de sept ans de prison, tandis que deux autres ont été condamnées respectivement à cinq et trois ans.

Parmi les affaires jugées figure celle d’une fillette de douze ans à Parakou. Le compagnon de sa mère, conducteur de taxi-moto, a été reconnu coupable d’abus sexuels répétés. Il a été condamné à dix ans de prison ferme et deux millions de francs CFA d’amende.

Huit victimes ont été entendues, assistées par des avocates de l’Institut national de la femme et de l’AFAB.

Le 25 février, huit autres dossiers ont été examinés, dont sept pour atteintes sexuelles sur mineures et un pour harcèlement sexuel.

L’action publique a été déclarée éteinte pour un prévenu décédé et deux accusés ont été relaxés au bénéfice du doute. Les autres ont été condamnés à des peines allant de cinq à dix ans de prison, avec des amendes comprises entre 500 000 et un million de francs CFA.

Ces audiences foraines ont abouti à plusieurs condamnations dans des affaires de violences basées sur le genre, prononcées en dehors du siège habituel de la juridiction.