La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité

Aucune discussion en cours avec les États-Unis, affirme le président cubain

Le président cubain Miguel Díaz‑Canel a déclaré lundi 12 janvier, selon l’AFP, qu’il n’existait « aucune discussion » entre La Havane et Washington, hormis des contacts techniques sur la migration. Sur le réseau X, il a précisé qu’« il n’y a aucune discussion avec le gouvernement des États‑Unis, à l’exception de contacts techniques dans le domaine migratoire ». Cette position contraste avec les propos du président américain Donald Trump, qui avait affirmé dimanche que « nous sommes en train de discuter avec Cuba », sans donner de détails.

BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
EN BRèVE
110 vues
1 min de lecture
Google News Commenter
La suite après la publicité
Publicité
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
17:41 En Brève : Ukraine : «Pas encore prêts à parler à Poutine», dit une porte-parole de l’UE
17:30 En Brève : Mark Rutte : l’OTAN prépare les prochaines étapes pour la sécurité en Arctique
17:41 Ukraine : «Pas encore prêts à parler à Poutine», dit une porte-parole de l’UE
Vous utilisez actuellement la version classiqueRejoindre Maintenant