Aucune discussion en cours avec les États-Unis, affirme le président cubain
Le président cubain Miguel Díaz‑Canel a déclaré lundi 12 janvier, selon l’AFP, qu’il n’existait « aucune discussion » entre La Havane et Washington, hormis des contacts techniques sur la migration. Sur le réseau X, il a précisé qu’« il n’y a aucune discussion avec le gouvernement des États‑Unis, à l’exception de contacts techniques dans le domaine migratoire ». Cette position contraste avec les propos du président américain Donald Trump, qui avait affirmé dimanche que « nous sommes en train de discuter avec Cuba », sans donner de détails.
1 min de lecture
