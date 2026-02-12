Atletico Madrid et Barcelone dévoilent leurs 11 de départ pour la demi-finale aller de la Coupe du Roi
Une affiche de haute intensité opposera l’Atlético de Madrid au FC Barcelone ce jeudi à 20h GMT, en demi-finale aller de la Coupe du Roi. Le rendez‑vous se tiendra au Metropolitano, où les Colchoneros espèrent créer la surprise face à un adversaire réputé.
Les Blaugrana restent maîtres de leurs récentes confrontations, mais les Madrilènes misent sur l’appui de leurs supporters pour décrocher un avantage avant le match retour. L’enjeu est clair : s’approcher de la finale en profitant du terrain et de l’ambiance.
Les entraîneurs ont communiqué leurs choix pour cette rencontre à élimination directe ; voici les joueurs alignés au coup d’envoi.
Alignements officiels
Atlético de Madrid (dispositif 4-4-2) — Gardien : Musso. Défenseurs : Ruggeri, Hancko, Pubill et Molina. Ligne médiane composée de Lookman, Koke, Llorente et Simeone. Attaque : Álvarez associé à Griezmann.
FC Barcelone (dispositif 4-3-3) — Gardien : Garcia. Quatuor défensif : Koundé, Cubarci, Éric et Balde. Milieu à trois formé par Firmin, De Jong et Casado. Le front offensif est occupé par Yamal, Torrent et Olmo.
