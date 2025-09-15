PAR PAYS
Atalanta: Juric met la pression sur Ademola Lookman

Football
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
Ademola Lookman
Ademola Lookman@Afrik-Foot
. .

Toujours absent depuis le début de la saison, Ademola Lookman ne rejouera pas avec l’Atalanta tant qu’il ne montrera pas davantage d’engagement. Son entraîneur, Ivan Juric, a été très clair à ce sujet.

L’international nigérian, qui a exprimé son désir de quitter Bergame cet été, n’a pas disputé la moindre minute en Serie A. Et Juric ne compte pas céder. « Lookman à Paris ? Je ne pense pas. La situation est désagréable et pas très belle », a confié le technicien croate à DAZN.

Alors que l’Atalanta se prépare à défier le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, Juric insiste sur l’importance de l’état d’esprit: « Nous avons besoin de joueurs prêts à donner beaucoup pour le maillot. »

