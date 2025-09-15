Atalanta: Juric met la pression sur Ademola Lookman

Toujours absent depuis le début de la saison, Ademola Lookman ne rejouera pas avec l’Atalanta tant qu’il ne montrera pas davantage d’engagement. Son entraîneur, Ivan Juric, a été très clair à ce sujet.

L’international nigérian, qui a exprimé son désir de quitter Bergame cet été, n’a pas disputé la moindre minute en Serie A. Et Juric ne compte pas céder. « Lookman à Paris ? Je ne pense pas. La situation est désagréable et pas très belle », a confié le technicien croate à DAZN.

Alors que l’Atalanta se prépare à défier le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, Juric insiste sur l’importance de l’état d’esprit: « Nous avons besoin de joueurs prêts à donner beaucoup pour le maillot. »