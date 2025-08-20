Assemblées générales de la FBF: adoption unanime des rapports et hommage à Razack Omotoyossi

La Fédération Béninoise de Football (FBF) a tenu ce mercredi 20 août 2025 à Missérété ses Assemblées générales ordinaire et extraordinaire. La rencontre, marquée par une forte mobilisation des acteurs du football national, a été l’occasion d’examiner et d’adopter à l’unanimité les différents rapports de gestion de l’institution.

L’événement s’est ouvert en présence du président de la FBF, Mathurin de Chacus, des membres du Comité exécutif et des délégués représentant les clubs affiliés. Parmi les invités de marque figuraient également Philippe Tchéré, directeur exécutif de l’UFOA-B, et Omar Gueye, directeur général de la SBIN S.A., partenaire officiel de la fédération.

Des rapports adoptés, hommage à Razack Omotoyossi

Les travaux ont été officiellement lancés par Bonaventure Codjia, directeur des sports d’élite, qui représentait le ministre des Sports. En ouverture, une minute de silence a été observée à la mémoire de Razack Omotoyossi, ancien international béninois, décédé le mardi 19 août 2025 à Lagos.

Au cours des assises, les délégués ont passé en revue les différents documents soumis à leur appréciation. Les rapports d’activités et financiers ont été validés à l’unanimité, traduisant ainsi la confiance accordée au Comité exécutif.

Cette adhésion sans réserve reflète la volonté des acteurs du football béninois de poursuivre dans la dynamique de consolidation des acquis enregistrés ces dernières années.