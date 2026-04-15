Assemblée Nationale: Trois nouveaux visages font leur entrée au Palais des Gouverneurs

L’ouverture de la première session ordinaire de l’année 2026 a été marquée par un tournant significatif au sein de l’hémicycle. Trois députés suppléants ont officiellement pris leurs fonctions, remplaçant des titulaires qui avaient déposé leur démission.

Le Palais des Gouverneurs a vibré, ce matin, au rythme des acclamations. Sous l’égide du Président de l’Assemblée nationale, la dixième législature a officiellement accueilli trois nouveaux membres. Il s’agit de Idrissou Amadou, Mounifa Karim Tidjani et Issifou Boubacar.

​Cette installation n’est pas le fruit du hasard, mais la conséquence directe du renoncement de trois piliers de la majorité parlementaire. Par des lettres de démission adressées à la présidence de l’institution, les ministres Abdoulaye Bio Tchané et Alimatou Shadiya Assouman (élus dans la 13ème circonscription), ainsi que le député Hermann Orou Takou (7ème circonscription), ont choisi de se retirer de la fonction législative.

​Conformément au protocole, ces missives ont été lues devant l’assemblée par le deuxième secrétaire parlementaire, Inoussa Chabi Zimé, actant ainsi la vacance des sièges et l’appel immédiat des suppléants.

​Une entrée sous les acclamations

​L’accueil réservé aux nouveaux élus a été particulièrement chaleureux. C’est sous les applaudissements nourris de leurs pairs que les trois députés ont été installés, symbolisant une continuité de l’action parlementaire pour cette année 2026 qui s’annonce dense en réformes.

​« Cette transition reflète la vitalité de nos institutions et le respect scrupuleux des dispositions électorales en vigueur », a-t-on commenté dans les couloirs de l’Assemblée.

​Désormais investis de la pleine qualité de parlementaires, ces nouveaux députés sont attendus dès les prochains jours pour participer aux travaux en commission et aux débats en séance plénière, au cœur d’une législature plus que jamais tournée vers les défis de la nation.