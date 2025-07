Assemblée nationale: Louis Vlavonou critiqué pour sa gouvernance par Les Démocrates

Le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, fait l’objet de vives critiques de la part des députés du groupe parlementaire Les Démocrates.

Lors d’une déclaration publique le jeudi 17 juillet 2025, les élus de l’opposition ont exprimé leur profonde désapprobation face à la manière dont est conduite la neuvième législature.

Dans une déclaration lue par la députée Edwige Tossa, les parlementaires ont dénoncé une gouvernance qui, selon eux, vide l’Assemblée de sa fonction de contre-pouvoir. « Nous déplorons le choix de gouvernance imprimée à la neuvième législature par le président Louis Vlavonou », ont-ils affirmé, estimant que le Parlement tend à devenir un simple prolongement du pouvoir exécutif.

Leur principal grief concerne la gestion des mécanismes de contrôle de l’action gouvernementale. D’après les Démocrates, aucune interpellation de l’exécutif n’a été programmée durant la première session ordinaire de l’année, qui s’est étendue du 10 avril au 9 juillet 2025. Une situation qu’ils jugent anormale, d’autant plus qu’il avait été convenu en début de législature que les jeudis seraient consacrés à cet exercice de reddition de comptes.

« Comment peut-on faire une session entière sans aucune interpellation du gouvernement, alors qu’en début de notre mandature, il était convenu que les jeudis seraient réservés aux interpellations ? », ont-ils interrogé. Ils affirment que seulement onze questions orales ont été programmées depuis le début de la législature, un chiffre qu’ils jugent dérisoire au regard des enjeux démocratiques.

Pour les membres du groupe Les Démocrates, cette gestion restrictive témoigne d’une volonté manifeste de museler le Parlement et d’entraver son rôle constitutionnel de contrôle. Ils dénoncent un dysfonctionnement institutionnel qui affaiblit les mécanismes de surveillance démocratique et remet en cause l’équilibre des pouvoirs.

- Publicité-

Selon eux, le contrôle parlementaire n’a pas pour vocation de nuire à l’exécutif, mais au contraire, de prévenir toute dérive et de garantir une gouvernance transparente et équilibrée.

« Les interpellations du gouvernement par le Parlement visent à prévenir tout excès de l’exécutif et à renforcer l’exercice démocratique. La gestion actuelle de ces interpellations par le président Vlavonou ne fait que transformer notre institution en appendice du pouvoir », ont-ils conclu.

Aucune réaction officielle du président de l’Assemblée nationale n’a encore été enregistrée suite à cette sortie du groupe Les Démocrates.