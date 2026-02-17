Arthur adoube Faustine Bollaert, présentatrice des Enfants de la télé

Sur le plateau des Enfants de la télé aujourd’hui, Arthur, créateur historique du programme, est revenu en invité aux côtés de Faustine Bollaert, offrant une image forte relayée sur Instagram et qui a rapidement circulé auprès des amateurs du genre télévisuel. La photo publiée par Camille Cerf, entourant Nikos Aliagas, Elie Semoun, Arthur et Faustine Bollaert, a été présentée comme un moment convivial et symbolique marquant la passation entre générations d’animateurs.

Dans sa légende, Camille Cerf s’est amusée : « Est-ce qu’on a reçu le papa des ‘Enfants de la télé’ pour la première fois dans ‘Les Enfants de la télé’ ? Absolument ! Et on a beaucoup ri… » Le cliché et la remarque ont mis en lumière la portée affective de cette rencontre entre le fondateur du programme et la présentatrice actuelle.

La venue d’Arthur sur le plateau animé par Faustine Bollaert a été perçue comme une forme de reconnaissance publique. L’animateur, qui a créé et incarné l’émission pendant de nombreuses années, s’est prêté au jeu des archives et aux taquineries qui font la marque du format, acceptant d’être lui-même surpris par des images d’archives.

Un héritage assumé et une passation visible

Les Enfants de la télé doivent leur popularité à un concept centré sur la redécouverte d’extraits télévisuels oubliés, la surprise des invités et la mise en valeur de séquences devenues cultes. Pendant longtemps, il était difficile d’imaginer le programme sans Arthur à sa tête. Sa présence d’aujourd’hui, filmée et partagée, prend ainsi la forme d’un acte symbolique important pour le public et les professionnels du milieu.

Lorsque Faustine Bollaert a repris les commandes de l’émission, des questions se sont naturellement posées quant à la manière dont elle imposerait sa patte tout en respectant l’ADN du format. La présentatrice a elle‑même expliqué qu’elle prenait du plaisir à animer le programme : « Je m’amuse énormément. Je joue beaucoup avec les invités, et on se taquine mutuellement ».

Faustine avait aussi fait savoir qu’elle avait pris contact avec Arthur avant d’assurer l’animation. Elle a raconté avoir envoyé un message au créateur du show, qui lui a répondu en lui souhaitant du plaisir et en soulignant la finesse du projet à animer. Ces échanges publics avaient déjà posé les bases d’une transition apaisée, évoquée par les observateurs et reprise dans les médias.

Sur le plateau, Arthur a accepté d’être célébré et taquiné par l’équipe actuelle, participant aux séquences auxquelles il avait donné naissance. La scène, largement partagée en images, a été interprétée par certains comme une validation symbolique de la légitimité de Faustine Bollaert à diriger le programme, Arthur lui-même reconnaissant implicitement la continuité du format en y prenant part.

La photo publiée par Camille Cerf, montrant les animateurs souriants et réunis, a amplifié cette perception : pour les téléspectateurs nostalgiques et les professionnels, elle a incarné un moment de convivialité et d’acceptation mutuelle entre les générations d’animateurs. L’événement s’est déroulé dans un climat de bonne humeur, marqué par les rires et les échanges sur le plateau.