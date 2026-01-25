Arsenal et Man United en lice pour le Camerounais

Karl Etta Eyong, attaquant camerounais de 22 ans évoluant à Levante en Liga, suscite l’intérêt de plusieurs grands clubs européens, dont le Real Madrid et le FC Barcelone, tandis que des formations anglaises comme Arsenal et Manchester United seraient également sur le dossier, selon les rumeurs relayées par le journaliste Ben Jacobs.

Ces sollicitations interviennent alors que l’attaquant enregistre une saison de premier plan en championnat espagnol : en dix-sept matchs de Liga, il a inscrit six buts et délivré trois passes décisives. Parallèlement, Karl Etta Eyong compte sept sélections avec les Lions Indomptables, l’équipe nationale du Cameroun.

Les informations publiées par Ben Jacobs ont relancé les spéculations autour d’un possible transfert du jeune joueur, actuellement sous contrat avec Levante. Aucune des parties — clubs intéressés, le joueur ou Levante — n’a communiqué d’annonce officielle à ce stade.

Les contours de l’intérêt des grands clubs

Le Real Madrid et le FC Barcelone figurent parmi les clubs espagnols cités dans les rumeurs. Le simple fait d’apparaître sur la liste de ces deux géants du football ibérique atteste de la visibilité acquise par Karl Etta Eyong au cours de la saison en cours, marquée par ses performances en championnat.

D’après les éléments diffusés publiquement, Arsenal et Manchester United, deux clubs de Premier League, seraient aussi attentifs à son profil. Ces mentions font du joueur un sujet de conversation récurrent dans les medias spécialisés, sans qu’un contact officiel confirmé n’ait encore été rendu public.

Levante, son club actuel, évolue en Liga et voit son attaquant se distinguer par ses statistiques : six buts et trois passes décisives en dix-sept apparitions en championnat pour la saison en cours. Ces chiffres figurent au cœur des éléments avancés pour expliquer l’intérêt des clubs cités.

Sur la scène internationale, Karl Etta Eyong a porté le maillot du Cameroun à sept reprises. Ces sélections en équipe nationale, combinées à ses performances en club, ont contribué à accroître sa notoriété et à attirer l’attention de recruteurs et observateurs européens.

À l’heure actuelle, les rumeurs restent non confirmées et aucune transaction n’a été officialisée. Les prochains jours ou semaines seront déterminants pour savoir si des offres concrètes seront formulées et si Levante acceptera d’ouvrir des négociations pour son attaquant.

Les clubs mentionnés et les représentants du joueur disposent d’informations contradictoires et de calendriers différents, ce qui explique la prudence des déclarations publiques. Pour l’instant, la situation se limite à des scénarios évoqués dans la presse et relayés sur les réseaux sociaux par des journalistes spécialisés.