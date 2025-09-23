Arnaque en ligne: le CNIN met en garde contre un faux lien promettant une aide de Patrice Talon

Le Centre National d’Investigations Numériques (CNIN) alerte la population sur la circulation d’un lien frauduleux via l’application WhatsApp.

Ce lien renvoie à un formulaire faisant miroiter une aide financière soi-disant offerte par le président Patrice Talon.

Selon le CNIN, il s’agit d’une arnaque visant à collecter des informations personnelles auprès des internautes. L’institution exhorte donc les citoyens à la plus grande vigilance : ne pas cliquer sur le lien, ne fournir aucune donnée personnelle et surtout éviter de le partager dans leurs contacts.

Cette mise en garde s’inscrit dans la lutte contre la cybercriminalité qui, sous couvert de fausses promesses, continue de piéger de nombreux usagers du numérique.