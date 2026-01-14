Accueil En Brève Argentine: l’inflation au plus bas en huit ans

En Argentine, l’Institut national de la statistique (Indec) a annoncé mardi 13 janvier que l’inflation cumulée sur douze mois s’était établie à 31,5% en 2025, un niveau le plus bas en huit ans. Les prix à la consommation ont progressé de 2,8% en décembre, prolongeant une tendance à la hausse amorcée en juin. Ce taux annuel demeure toutefois supérieur au point bas enregistré en 2017, lorsque l’inflation annuelle avait été de 24,8%, selon le rapport de l’Indec.