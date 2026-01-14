Argentine: l’inflation au plus bas en huit ans
En Argentine, l’Institut national de la statistique (Indec) a annoncé mardi 13 janvier que l’inflation cumulée sur douze mois s’était établie à 31,5% en 2025, un niveau le plus bas en huit ans. Les prix à la consommation ont progressé de 2,8% en décembre, prolongeant une tendance à la hausse amorcée en juin. Ce taux annuel demeure toutefois supérieur au point bas enregistré en 2017, lorsque l’inflation annuelle avait été de 24,8%, selon le rapport de l’Indec.
1 min de lecture
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires