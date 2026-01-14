La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité

Argentine: l’inflation au plus bas en huit ans

En Argentine, l’Institut national de la statistique (Indec) a annoncé mardi 13 janvier que l’inflation cumulée sur douze mois s’était établie à 31,5% en 2025, un niveau le plus bas en huit ans. Les prix à la consommation ont progressé de 2,8% en décembre, prolongeant une tendance à la hausse amorcée en juin. Ce taux annuel demeure toutefois supérieur au point bas enregistré en 2017, lorsque l’inflation annuelle avait été de 24,8%, selon le rapport de l’Indec.

BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
EN BRèVE
0 vues
1 min de lecture
Google News Commenter
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
01:02 En Brève : Argentine: l’inflation au plus bas en huit ans
00:52 En Brève : Claudette Colvin, icône des droits civiques américains, est morte à 86 ans
01:02 Argentine: l’inflation au plus bas en huit ans
Vous utilisez actuellement la version classiqueRejoindre Maintenant