Argentine : Javier Milei annonce 90 réformes visant à « redessiner » le pays pour les 50 prochaines années

Le dimanche 1er mars 2026, devant les députés et sénateurs réunis au Parlement, le président argentin Javier Milei a présenté son état de la Nation, exposant un projet de transformation radicale du pays.

Au cœur de son intervention, le chef de l’État a annoncé un train de mesures d’envergure : 90 réformes qu’il entend porter au cours des douze prochains mois, avec l’ambition affichée de refaçonner l’Argentine pour les cinquante années à venir.

Sans entrer dans des descriptions détaillées, Milei a évoqué plusieurs volets prioritaires — une refonte fiscale, des modifications du fonctionnement de la justice, une révision du code pénal et des changements concernant le système électoral — laissant cependant le soin de préciser ultérieurement la nature exacte des textes et des mécanismes envisagés.

Parallèlement aux réformes internes, il a affirmé vouloir institutionnaliser une coopération rapprochée avec les États-Unis, qualifiant cette « alliance stratégique durable » de choix devant être élevé au rang de politique d’État.

Portée politique et conditions de mise en œuvre

La portée d’un tel programme, si elle se confirme, suppose des arbitrages politiques et juridiques importants : la plupart des transformations évoquées nécessiteront soit des lois nouvelles, soit des modifications de cadres existants, impliquant un travail parlementaire soutenu et, selon les cas, des consultations techniques.

Le président n’ayant pas fourni de calendrier détaillé ni de textes de référence lors de son discours, de nombreux éléments restent à préciser : contenus des réformes, calendrier d’adoption et modalités d’application. Les prochains jours devront permettre d’en savoir plus sur la méthode choisie pour traduire ces annonces en projets concrets.