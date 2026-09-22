Arabie saoudite : l’oléoduc de Yanbu redémarre, le Brent recule de plus de 2 dollars

L’Arabie saoudite a relancé l’oléoduc Est-Ouest vers Yanbu. La reprise partielle, qui contourne Ormuz, a fait reculer le Brent de plus de 2 dollars.

L’Arabie saoudite a remis en service mardi l’oléoduc Est-Ouest qui relie les installations pétrolières de l’est du royaume au port de Yanbu, sur la mer Rouge. La reprise, encore partielle, a immédiatement détendu le marché : le Brent a reculé de plus de 2 dollars.

Le pipeline, long d’environ 1 200 kilomètres, pompait mardi à un faible débit, selon Reuters. Riyad cherche à rétablir progressivement un flux d’environ 4 millions de barils par jour, soit près de 4 % de l’offre pétrolière mondiale.

Cette artère est devenue stratégique depuis les perturbations dans le détroit d’Ormuz. Elle permet à l’Arabie saoudite d’acheminer du brut depuis l’est du pays jusqu’à la mer Rouge et d’éviter le principal point de passage pétrolier du Golfe.

Le redémarrage a pesé sur les cours. Le Brent est passé sous les 98 dollars le baril, à un plus bas d’environ deux semaines, selon le Financial Times, alors que les marchés intègrent la perspective d’un retour progressif des volumes saoudiens par Yanbu. Cette détente intervient néanmoins dans un marché encore tendu par la pénurie mondiale de diesel et les perturbations de l’offre au Moyen-Orient.

Saudi Aramco prévoit également de reprendre l’approvisionnement de ses raffineries de la mer Rouge. Un premier chargement de brut depuis Yanbu vers la Chine est attendu, selon Reuters. Le groupe n’avait pas encore commenté publiquement l’état précis des réparations mardi.

L’oléoduc avait été arrêté après des attaques de drones qui avaient endommagé trois stations de pompage. Des sources industrielles estimaient encore la semaine dernière que les réparations complètes pourraient prendre cinq à six semaines, tout en laissant ouverte la possibilité d’une reprise partielle plus rapide.