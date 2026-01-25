Après Chelsea, un autre club de Premier League emboîte le pas

Yan Diomandé, l’attaquant international ivoirien du RB Leipzig, attire désormais l’attention de grands clubs européens après une première partie de saison remarquée : 7 buts et 3 passes décisives en 18 apparitions toutes compétitions confondues, performance qui alimente une course au transfert en Bundesliga et en Premier League.

La saison de Diomandé avec le RB Leipzig l’a placé parmi les révélations européennes. Titulaire à plusieurs reprises, il a contribué au rendement offensif du club allemand par ses réalisations et ses passes décisives, chiffres compilés sur l’ensemble des compétitions disputées cette saison.

Sur sa trajectoire, plusieurs écuries de premier plan se montrent attentives. Outre l’intérêt signalé du Bayern Munich, des clubs de Premier League sont cités sur le dossier, avec notamment Manchester United, Manchester City et Chelsea. Dernièrement, Aston Villa est également entré dans la course, selon les dernières nouvelles relayées par la presse sportive.

Les pistes anglaises et allemandes

Le Bayern Munich figure parmi les clubs allemands à suivre ce dossier, prospectant des profils offensifs performants en Bundesliga. De leur côté, les formations anglaises évoquées multiplient leur surveillance des joueurs en vue de renforts offensifs pour la seconde partie de la saison et le mercato à venir.

À Leipzig, le rendement chiffré de Diomandé — sept buts et trois passes décisives — est avancé comme principal élément expliquant l’intérêt extérieur. Ces statistiques, obtenues sur dix-huit apparitions toutes compétitions confondues, sont utilisées par les clubs intéressés pour évaluer son efficacité et sa régularité sur le terrain.

Du côté de la Premier League, les noms avancés reflètent la diversité des profils recherchés par les clubs anglais : des équipes habituées aux joutes européennes cherchent à renforcer leur attaque, tandis que d’autres clubs voient dans la progression du joueur une opportunité de recrutement pour dynamiser leur effectif.

Les rumeurs d’intérêt s’ajoutent aux observations réalisées par les recruteurs lors des matchs de championnat et de compétitions continentales. Le suivi de Diomandé s’inscrit dans une tendance générale à cibler des jeunes talents confirmés par leurs performances récentes en clubs européens.

Les parties concernées restent pour l’instant au stade d’observation et d’évaluation. Aucune annonce officielle de transfert ou d’offre n’a été confirmée publiquement par le joueur, le RB Leipzig ou les clubs mentionnés au moment des dernières informations disponibles.