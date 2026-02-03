Après Andrew Mountbatten-Windsor, d’autres royaux cités dans les e-mails de l’affaire Epstein

Le vendredi 30 janvier, le ministère de la Justice des États-Unis a rendu publics plusieurs courriels et documents liés à Jeffrey Epstein. Après les révélations concernant Andrew Mountbatten-Windsor, d’autres membres de familles royales figurent désormais dans ces échanges.

Jeffrey Epstein, homme d’affaires américain accusé d’avoir orchestré un vaste réseau d’exploitation sexuelle de mineures, avait été condamné en 2008, arrêté de nouveau en 2019 puis décédé en détention la même année. Ses relations avec des personnalités influentes sont bien documentées, et si ses liens avec Andrew Mountbatten-Windsor sont connus depuis plusieurs années, de nouveaux éléments judiciaires — relayés notamment par Vanitatis — mentionnent d’autres noms royaux.

Parmi les personnes citées dans les documents figurent la princesse héritière de Norvège Mette-Marit, la duchesse Sofia de Suède, Frederik X de Danemark et le prince Laurent de Belgique. Les courriels montrent que Mette-Marit apparaît à plusieurs reprises : selon les pièces publiées, elle aurait séjourné dans une propriété appartenant à Epstein, ultérieurement associée à ses crimes, et l’aurait décrit favorablement dans certains messages. Après la divulgation des documents, la princesse héritière a publié un communiqué officiel reconnaissant une erreur de jugement, exprimant des regrets quant à son manque de discernement et déclarant éprouver de la honte d’avoir maintenu le contact. Le prince Laurent est mentionné dans les fichiers, sans qu’aucune preuve d’un lien direct avec Epstein n’ait été établie : des e-mails d’octobre 2012 montrent que le financier avait demandé à son assistant d’enregistrer les coordonnées du prince, sans qu’un échange entre eux ne soit constaté.

Sofia de Suède et Frederik X du Danemark cités dans les pièces

Un courriel de février 2010 contient une photo de Sofia, future épouse du prince Carl Philip, présentée comme « future princesse », preuve que son nom circulait avant son entrée officielle dans la famille royale. Le quotidien Dagens Nyheter a par ailleurs rapporté qu’Epstein lui aurait proposé un billet d’avion, proposition qu’elle aurait déclinée ; la Maison royale de Suède a indiqué que leurs contacts se limitaient à des rencontres amicales. Selon le journal danois Ekstra Bladet, Frederik X est lui aussi mentionné dans des documents évoquant un déplacement possible au Danemark en 2012, avec une éventuelle rencontre avec l’actuel souverain, et son nom figure sur une liste d’invités à un dîner, sans qu’il soit possible de confirmer sa présence.