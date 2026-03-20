Anne d’Angleterre recycle un manteau de 1969 au banquet d’État de Windsor

La princesse Anne a assisté au dîner d’État organisé au château de Windsor le mercredi 18 mars 2026, en l’honneur du président nigérian et de son épouse. Pour cette réception, elle a remis un manteau qu’elle possédait depuis 1969.

La réception s’est tenue dans la salle Saint George et célébrait la venue du président Bola Ahmed Tinubu et de la Première dame Oluremi Tinubu, en visite au Royaume‑Uni pour trois jours. Le roi Charles III, la reine consort Camilla, le prince William et Kate Middleton étaient présents pour recevoir le couple, de même que la princesse Anne et son époux, l’amiral Timothy Laurence.

Parmi les tenues remarquées, la princesse de Galles portait une robe verte fluide signée Andrew Gn et Camilla une longue robe crème de Fiona Clare. Anne, elle, arborait un manteau blanc cassé porté comme une robe, boutonné jusqu’au col ; la pièce, en coupe trapèze, présentait un travail côtelé horizontal, des manches longues à découpes complexes et des strass. Elle avait initialement porté cet ensemble en juin 1969, à 18 ans, lors de l’avant‑première du film Run Wild, Run Free, assorti alors d’une robe blanche longue à col montant.

Un diadème absent des apparitions publiques depuis 2011

Conformément au protocole des banquets d’État, la princesse a porté un diadème, comme Kate Middleton et Camilla. Agée de 75 ans, elle a choisi le diadème Princess Andrew Meander, héritage de sa grand‑mère paternelle la princesse Alice de Battenberg, de style néoclassique et serti de diamants. Ce bijou n’avait pas été porté depuis que sa fille Zara Phillips l’avait coiffé lors de son mariage en 2011 avec Mike Tindall. Anne a également porté le collier ras‑de‑cou de la City of London, à cinq rangs de perles et diamants, hérité de sa grand‑mère maternelle la reine Mary, et y a épinglé l’Ordre familial du roi Charles.