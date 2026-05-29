Anne-Claire Coudray, une maman « gênante » qui fait « baver » sa fille Amalia

Anne-Claire Coudray, présentatrice emblématique du journal télévisé de TF1, s’est récemment confiée sur sa vie de mère lors de l’émission On refait la télé diffusée sur RTL. À 49 ans, l’animatrice, qui incarne chaque soir une figure d’autorité à l’écran, partage une réalité familiale des plus ordinaires : sa fille Amalia, qui aura 11 ans cet été, commence à la trouver « gênante ». Cette révélation met en lumière les premiers défis de la pré-adolescence et les changements relationnels entre une mère et sa fille à l’aube de l’entrée au collège.

Anne-Claire Coudray a accepté d’évoquer avec franchise et humour les tensions nouvelles engendrées par le passage à cette phase cruciale. Au micro d’Éric Dussart, elle a raconté que sa fille lui dit désormais : « Maman, tu es gênante ! », une phrase qui l’a un peu blessée. Elle explique ce sentiment en soulignant qu’elle se considère pourtant comme une maman « cool, drôle », mais que les enfants préfèrent que les parents « restent à leur place ». Cette transition marque donc un moment délicat dans la relation parent-enfant, lorsqu’un jeune commence à s’affirmer et à réclamer plus d’autonomie, notamment à l’entrée au collège où la vie sociale des adolescents prend une nouvelle dimension.

Malgré sa notoriété et son image publique forte, Anne-Claire Coudray constate que son statut de figure médiatique ne l’aide en rien dans cette dynamique familiale. Bien au contraire, elle doit composer avec une Amalia qui revendique son espace personnel et s’éloigne progressivement de la proximité fusionnelle de l’enfance. L’entrée au collège représente ainsi un cap symbolique, inaugurant une nouvelle ère où les confrontations entre les désirs d’indépendance de l’enfant et les règles imposées par les parents se font plus fréquentes.

Entre règles strictes et vie numérique : les défis d’une mère attentive

Parmi les sources de friction entre Anne-Claire Coudray et sa fille, figurent les interdits stricts imposés par la journaliste concernant l’usage des technologies et l’accessoire du quotidien. La présentatrice a ainsi pris la décision de ne pas autoriser Amalia à avoir un téléphone portable avant la classe de seconde, de lui interdire l’accès aux réseaux sociaux et de proscrire le maquillage. Ces limitations, bien que difficiles à accepter pour la jeune fille, sont assumées par la mère, qui s’appuie sur les retours d’expérience d’amis ayant des enfants plus âgés.

Anne-Claire Coudray évoque notamment les avertissements de son entourage, qui lui ont conseillé d’être ferme, car ils ont constaté les effets négatifs d’une plus grande liberté trop précoce dans l’utilisation des écrans et des réseaux sociaux. Cette prudence repose sur la volonté de préserver le bien-être de sa fille face à l’exposition numérique grandissante chez les jeunes générations.

Dans sa vie personnelle, la journaliste appliquait déjà une sorte de discipline numérique, limitant ses propres usages des écrans. Dans une interview donnée à Gala en mars dernier, elle expliquait qu’elle se réservait seulement deux moments par jour pour consulter son téléphone, afin de ne pas être « contaminée » par son travail quand elle est avec sa famille. Durant les vacances, elle va jusqu’à couper complètement sa présence sur les réseaux sociaux, estimant que ce temps de déconnexion est essentiel après une année professionnelle intense.

Ainsi, à travers ces pratiques et règlements, Anne-Claire Coudray essaie d’accompagner au mieux le développement de sa fille, tout en maintenant un équilibre dans leur vie familiale à l’ère digitale. Ces choix traduisent une dynamique parentale où la technicité moderne est encadrée avec vigilance, au moment même où la vie d’Amalia bascule vers l’adolescence et ses multiples défis.