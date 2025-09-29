Angola: Patrice Beaumelle, nouveau sélectionneur national

La Fédération angolaise de football a annoncé la nomination de Patrice Beaumelle à la tête des Palancas Negras.

C’est officiel. Patrice Beaumelle est le nouveau sélectionneur national de l’Angola. Le technicien français s’est engagé pour deux ans à la tête des Palancas Negras. L’officialisation a été faite ce lundi par la fédération angolaise de football dans un post sur ses réseaux sociaux.

Un nouveau défi pour l’ancien sélectionneur de la Zambie er de la Côte d’Ivoire, qui aura comme première mission de conduire son équipe à la prochaine Coupe d’Afrique des nations.