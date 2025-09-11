Angleterre: l’ex-arbitre de Premier League David Coote poursuivi pour une vidéo à caractère pédop0rn0graphique

L’ancien arbitre de Premier League David Coote doit comparaître ce jeudi devant le tribunal de Nottingham, accusé d’avoir produit une vidéo à caractère pédop0rn0graphique,

David Coote, ancien arbitre de Premier League, est au cœur d’un grave scandale judiciaire. Âgé de 43 ans, il doit comparaître ce jeudi devant le tribunal de première instance de Nottingham, accusé d’avoir produit une vidéo à caractère pédop0rn0graphique.

Selon Metro UK, l’affaire concerne la création d’une image indécente d’un enfant, ce qui englobe des actes tels que le téléchargement, le partage ou l’enregistrement de photos ou de vidéos abusives. L’accusation repose sur une vidéo retrouvée par les enquêteurs de la police du Nottinghamshire en février dernier. Inculpé en août, Coote est actuellement en liberté sous caution, sous conditions.

L’ancien officiel avait déjà été écarté en décembre par le Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), l’organisme qui encadre l’arbitrage en Angleterre, après la révélation d’une vidéo dans laquelle il tenait des propos insultants envers l’ex-entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, en 2020.