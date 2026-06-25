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Mondial 2026 : pari gratuit Curaçao – Côte d’Ivoire, faites votre pronostic

A six heures du coup d’envoi de Curaçao – Côte d'Ivoire, Bénin Web TV met en avant son pari gratuit du Mondial 2026. Les lecteurs peuvent donner leur pronostic, choisir le vainqueur ou le nul, et tenter le score exact avant la fermeture automatique au coup d’envoi.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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BENIN WEB TV 2.0 : Plus rapide. Plus riche. Plus social. social.beninwebtv.bj
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SOMMAIRE

Le match est programme le 25/06/2026 21:00 au Lincoln Financial Field. Le principe reste simple : aucun dépôt d’argent, aucun gain financier, seulement un classement de pronostics entre lecteurs.

Curaçao
Mi-temps Lincoln Financial Field
Côte d'Ivoire
25/06/2026 21:00 Groupe E
Résumé à la pauseAvant-match

Votre pronostic

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Les points seront attribués après la validation du score final : 50 points pour le score exact, 20 points pour le bon résultat, avec un bonus de différence de buts quand il s’applique.

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