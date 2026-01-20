Andalousie (Espagne) : 41 morts dans un accident de train

Au moins 41 personnes ont perdu la vie dans la collision de deux trains à grande vitesse survenue dimanche 18 janvier au soir dans le sud de l’Espagne, a indiqué mardi matin un nouveau bilan provisoire communiqué par les autorités régionales d’Andalousie et confirmé par le ministre espagnol des Transports. Le gouvernement régional a précisé qu’une dépouille avait été retrouvée lundi soir à l’intérieur d’un des wagons du train Iryo, portant ainsi le nombre de décès à 41.

Bilan provisoire et évolution de la catastrophe

Selon le communiqué du gouvernement andalou, 39 personnes restent hospitalisées après l’accident, dont quatre enfants. Le ministre des Transports, Oscar Puente, a confirmé ce chiffre de 41 décès lors d’une intervention à la radio Onda Cero, reprise par l’agence AFP. Les autorités qualifient le bilan de provisoire et indiquent que l’identification complète des victimes et la prise en charge des blessés sont en cours.

Secours, prise en charge et procédure

Les secours ont poursuivi, dans les heures qui ont suivi la collision, les opérations de recherche et d’extraction au sein des rames impliquées. Les services médicaux et les équipes spécialisées se sont mobilisés pour soigner les blessés, organiser le transfert vers des établissements hospitaliers et apporter une assistance aux familles des victimes.

Le gouvernement régional a rappelé que le chiffre communiqué restait susceptible d’être révisé à mesure que l’opération de recherche et l’identification des victimes avancent. Les enquêteurs, ainsi que les autorités compétentes en matière de sécurité ferroviaire, devront déterminer les circonstances exactes de la collision et établir les responsabilités éventuelles. Les causes n’ont pas été précisées dans le bilan diffusé mardi matin.

Le train Iryo, mentionné dans le communiqué officiel, est l’un des opérateurs privés concurrents sur le réseau à grande vitesse espagnol. L’accident rappelle l’importance des enquêtes techniques qui précèdent toute conclusion sur des incidents ferroviaires majeurs, lesquelles s’appuient sur l’analyse des boîtes noires, les témoignages d’équipages et le contrôle des infrastructures.

Enjeux et portée internationale

La France et l’Espagne disposent d’un des réseaux à grande vitesse les plus développés d’Europe; en Espagne, ces liaisons relient quotidiennement de nombreuses villes et desservent une clientèle variée, parmi laquelle figurent des voyageurs internationaux. Un accident d’une telle ampleur a des répercussions immédiates sur les liaisons ferroviaires et suscite une attention médiatique importante, y compris en Afrique, du fait des liens humains, économiques et migratoires entre l’Espagne et plusieurs pays du continent.

Les autorités locales et nationales devront informer les familles, coordonner l’identification des victimes et rendre publics les enseignements de l’enquête. D’ici là, le bilan communiqué mardi reste celui officiellement retenu par la région andalouse et le ministère des Transports.