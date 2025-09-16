PAR PAYS
Ancelotti: «la progression d’Endrick freinée par Vinicius et Rodrygo »

Football
Par Romaric Déguénon
1 min.de temps de lecture
Le joueur du Real Madrid, Endrick
Le joueur du Real Madrid, Endrick@Real Madrid.com
Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, estime qu’Endrick n’a pas encore explosé au Real Madrid en raison de la présence de Vinicius et Rodrygo.

Carlo Ancelotti estime que le développement d’Endrick au Real Madrid a été ralenti par la forte concurrence en attaque, incarnée notamment par Vinicius Junior et Rodrygo Goes.

Le technicien italien n’a pas retenu le jeune attaquant de 19 ans pour le dernier rassemblement de la Seleção, malgré l’absence de plusieurs cadres. Endrick n’a plus été convoqué depuis mars, alors qu’il peine encore à s’imposer chez les Merengues. La saison passée, il n’avait été titularisé qu’à trois reprises en Liga, sous les ordres d’Ancelotti.

« J’ai entraîné Endrick pendant un an et j’ai beaucoup apprécié son comportement, à la fois humainement et professionnellement », a confié le sélectionneur à ESPN. « Mais il n’a pas eu l’opportunité de s’exprimer pleinement, car au Real, il y avait Rodrygo, Vinicius… Dans un grand club, la concurrence est essentielle et cela peut parfois freiner l’évolution d’un jeune joueur», a ajouté l’ancien coach madrilène.

Une bien triste situation pour Endrick qui devrait également poursuivre sur le banc cette saison. La seule alternative pour le jeune brésilien serait un départ pour tenter de grappiller de temps de jeu, surtout à quelques mois de la Coupe du monde 2026. Carlo Ancelotti conseille d’ailleurs à son joueur un prêt en Serie A dès janvier prochain.

