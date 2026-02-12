Amir Cup (8es de finale) : Redouane Berkane buteur avec Al Wakrah SC

Al Wakrah SC a obtenu son billet pour les huitièmes de finale de l’Amir Cup après avoir dominé Al-Sailiya lors d’une rencontre jouée au Qatar. La qualification se joue désormais pour le club qatari qui a su prendre le dessus au bon moment pour poursuivre son parcours dans la compétition.

La prestation la plus marquante de la soirée est venue de l’attaquant algérien Redouane Berkane. Entré dans le rythme du match, il a trouvé la faille à la 85e minute, inscrivant l’un des deux buts qui ont scellé la victoire de son équipe.

Ce but s’ajoute à une série positive pour Berkane : il porte désormais son compteur à huit réalisations toutes compétitions confondues cette saison, confirmant ainsi sa place parmi les éléments offensifs les plus fiables du club.

Un renfort offensif déterminant

À la fois menace près du but et joueur capable de se créer des opportunités, Berkane continue d’apporter une dose de régularité dans le secteur offensif d’Al Wakrah. Son entrée décisive en deuxième période et sa finition tardive ont permis d’éviter un scénario indécis et de donner une impulsion positive à l’équipe en vue des tours à venir.

Au-delà du simple chiffre, sa présence influence le jeu de l’équipe : déplacement, appels et capacité à conclure sous pression facilitent le travail de ses partenaires. Pour Al Wakrah, compter sur un attaquant en forme à ce stade de la saison représente un atout non négligeable dans la course aux objectifs domestiques et en coupe.