Amir annonce l’annulation de ses concerts à Tel-Aviv

Amir a annoncé, le 12 mars 2026, le report des deux concerts prévus à Tel-Aviv le 19 mars en raison du contexte géopolitique actuel au Moyen-Orient. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, l’artiste précise que les billets resteront valables et qu’un remboursement sera possible pour les spectateurs qui le souhaitent, ajoutant que ses équipes travaillent déjà à l’annonce d’une nouvelle date.

Interprète de la chanson « Nous » et engagé sur plusieurs scènes internationales, Amir multiplie ces derniers mois les projets, y compris ses premiers pas au cinéma. Ces engagements ont toutefois suscité des réactions contrastées : l’artiste a été la cible d’appels au boycott et accusé par certains détracteurs de soutenir les actions d’Israël en Palestine. Sur le plateau de l’émission « C à vous », il a pris la parole pour défendre sa position et rappeler son intention artistique.

Sur le plateau, Amir a expliqué qu’il « s’était retenu longtemps d’évoquer ce boycott » et a réaffirmé son message public constant. Selon ses mots, il « a toujours parlé et chanté pour fédérer » et n’a « jamais tenu le moindre mot, la moindre déclaration qui n’était pas celle du vivre ensemble, de la fin des souffrances ». Sur Instagram, il a ajouté : « Compte tenu de la situation, les concerts du 19 mars doivent malheureusement être reportés. On travaille déjà à une nouvelle date qu’on vous annoncera bientôt. Vos billets resteront valables, et le remboursement possible pour ceux qui le souhaitent. »

Report à Tel-Aviv : modalités et calendrier

La décision de reporter les représentations programméessur la date du 19 mars intervient alors que l’artiste devait porter sur scène un message de paix, selon ses déclarations publiques. Les concerts concernés devaient se tenir à Tel-Aviv et avaient été annoncés comme des rendez-vous pour retrouver son public israélien. Dans son annonce du 12 mars 2026, Amir a invité les détenteurs de billets à patienter en précisant les options de remboursement et en indiquant qu’une nouvelle date serait communiquée ultérieurement.

Ce report s’inscrit dans un contexte de tensions qui pèsent sur la tenue d’événements culturels internationaux. L’artiste, confronté aux appels au boycott et aux interrogations sur ses prises de position, a multiplié les interventions médiatiques pour expliquer sa ligne artistique axée sur le rassemblement. Ses déclarations dans l’émission « C à vous » et sur ses canaux officiels ont visé à préciser qu’il ne soutient pas la violence et qu’il défend le « vivre ensemble » sur scène.

Par ailleurs, le calendrier d’Amir comporte d’autres engagements : il est attendu le 13 août prochain au festival de Confolens, où il doit se produire sur la scène du théâtre des Ribières. Cette date figurait déjà dans les communications publiques le concernant et constitue l’un des rendez-vous annoncés de sa saison estivale.