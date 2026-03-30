Amical: le Kenya déroule face à la Grenade

Solides et efficaces, les Harambee Stars du Kenya se sont largement imposés (3-0) contre la Grenade en match amical ce lundi, affichant de belles promesses à un an de la CAN 2027.

Le Kenya a dominé Grenade (3-0), ce lundi, dans le cadre des FIFA Series 2026. Dès les premières minutes, les Harambee Stars ont imposé leur rythme et pris les commandes de la rencontre grâce à Odhiambo, auteur de l’ouverture du score après un peu plus de dix minutes de jeu. Dans la foulée, Ryan Ogam a rapidement fait le break, permettant aux siens de regagner les vestiaires avec une avance déjà conséquente.

Au retour des vestiaires, la sélection kényane a poursuivi sur sa lancée, maîtrisant les débats face à une équipe grenadienne dépassée. La domination des hommes du Kenya a finalement été récompensée en fin de match, avec un troisième but inscrit par Obiero, venu sceller définitivement le sort de la rencontre.