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Kenya

Amical: le Kenya déroule face à la Grenade

Solides et efficaces, les Harambee Stars du Kenya se sont largement imposés (3-0) contre la Grenade en match amical ce lundi, affichant de belles promesses à un an de la CAN 2027.

Romaric Déguénon
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FOOTBALL
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le Kenya déroule contre la Grenade (3-0)
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Le Kenya a dominé Grenade (3-0), ce lundi, dans le cadre des FIFA Series 2026. Dès les premières minutes, les Harambee Stars ont imposé leur rythme et pris les commandes de la rencontre grâce à Odhiambo, auteur de l’ouverture du score après un peu plus de dix minutes de jeu. Dans la foulée, Ryan Ogam a rapidement fait le break, permettant aux siens de regagner les vestiaires avec une avance déjà conséquente.

Au retour des vestiaires, la sélection kényane a poursuivi sur sa lancée, maîtrisant les débats face à une équipe grenadienne dépassée. La domination des hommes du Kenya a finalement été récompensée en fin de match, avec un troisième but inscrit par Obiero, venu sceller définitivement le sort de la rencontre.

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