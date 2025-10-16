Amical: le Brésil affrontera le Sénégal et la Tunisie en novembre

Le Sénégal et la Tunisie affronteront le Brésil en novembre prochain, lors de deux affiches de prestige destinées à peaufiner leur préparation avant la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

Qualifiés pour la Coupe du monde 2026, le Sénégal et la Tunisie pensent déjà à la CAN 2025. Et les deux équipes disputeront une rencontre amicale face au Brésil en novembre prochain. Les Lions de la Téranga défieront les Auriverdes à l’Emirates Stadium de Londres, le 15 novembre, à l’occasion de la dernière trêve internationale, L’information a été annoncée ce jeudi par la Fédéraition sénégalaise de football sur ses réseaux sociaux.

De son côté, la Tunisie affrontera la Seleçao le 18 novembre à Decathlon Arena à Lille. Les deux pays s’étaient affrontés au Parc des Princes juste avant la Coupe du Monde 2022 et le Brésil l’avait emporté 5-1.

