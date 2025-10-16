Sénégal Tunisie

Amical: le Brésil affrontera le Sénégal et la Tunisie en novembre

Le Sénégal et la Tunisie affronteront le Brésil en novembre prochain, lors de deux affiches de prestige destinées à peaufiner leur préparation avant la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

Sadio Mané et Neymar lors d'un match amical entre le Brésil et le Sénégal
Qualifiés pour la Coupe du monde 2026, le Sénégal et la Tunisie pensent déjà à la CAN 2025. Et les deux équipes disputeront une rencontre amicale face au Brésil en novembre prochain. Les Lions de la Téranga défieront les Auriverdes à l’Emirates Stadium de Londres, le 15 novembre, à l’occasion de la dernière trêve internationale, L’information a été annoncée ce jeudi par la Fédéraition sénégalaise de football sur ses réseaux sociaux.

De son côté, la Tunisie affrontera la Seleçao le 18 novembre à Decathlon Arena à Lille.  Les deux pays s’étaient affrontés au Parc des Princes juste avant la Coupe du Monde 2022 et le Brésil l’avait emporté 5-1.



