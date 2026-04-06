TAS : le Sénégal demande une procédure accélérée; le Maroc s’oppose

Suite au verdict de la cour d’appel de la CAF qui a attribué la CAN 2025 au Maroc sur tapis vert, le Sénégal a décidé de porter l’affaire devant le tribunal arbitral du sport TAS. La Fédération sénégalaise de football (FSF) a demandé une procédure accélérée, mais la partie marocaine refuse cette voie.

La FSF souhaite un traitement rapide du dossier pour contester l’attribution du titre au Maroc “sur tapis vert”. Une procédure expresse devant le TAS permettrait, en théorie, de ramener le calendrier à environ deux mois, contre plusieurs mois, voire près d’un an, dans une procédure ordinaire.

La Fédération royale marocaine de football privilégie, pour sa part, un examen approfondi et s’oppose à l’urgence invoquée par Dakar. Selon elle, l’affaire nécessite un temps de préparation suffisant pour élaborer une défense complète, compte tenu des enjeux sportifs, juridiques et symboliques.

Le règlement du TAS prévoit des délais précis : dépôt du mémoire d’appel, délai de réponse pour la partie adverse, puis éventuelle audience. L’accélération de la procédure n’est possible qu’avec l’accord des parties, ce qui fait peser un poids important sur l’objection de la partie marocaine.