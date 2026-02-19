Ambre (Star Academy) se fait griller la priorité par Jeanne

7 février 2026 : Ambre, 18 ans, a remporté la treizième saison de la « Star Academy » sur TF1 avec 59% des voix face à Léa. Si la victoire lui a ouvert les portes d’un contrat avec Sony et un chèque de 100 000 euros, la lauréate n’a pour l’instant publié aucun single. Pendant ce temps, sa camarade Jeanne a dévoilé le clip de son titre Respire fort, déjà plébiscité par le public.

Ambre a fait part de sa volonté de peaufiner son identité musicale « une fois en studio », explication reprise par ses interlocuteurs depuis la finale. Contrairement à d’autres candidats de saisons récentes — Pierre Garnier ayant présenté Ceux qu’on était lors de sa finale et Marine ayant vu son titre Ma Faute connaître un fort démarrage avant même sa sortie du château — Ambre prend le temps de construire son projet avant toute sortie officielle.

Plusieurs anciens pensionnaires ont toutefois déjà mis des titres à disposition : Léo propose Dernière soirée sur les plateformes de streaming, et Jeanne, qui a quitté le château le 20 décembre 2025, voit son single Respire fort dépasser le cap du million d’écoutes selon les bilans publiés. Elle a également signé avec Sony et présenté le clip du titre.

Ambre, Jeanne et leurs camarades en route pour la tournée de la « Star Academy »

La promotion collective se poursuivra sur scène : la tournée de la « Star Academy » débute le 27 février à Reims et affiche « complet ». C’est à cette première représentation que le public connaîtra la programmation complète et saura notamment si Jeanne chantera Respire fort lors des concerts. La tournée traversera la France, la Suisse et la Belgique.

Neuf académiciens participent à ce nouveau périple scénique : Ambre, Léa, Mélissa, Jeanne, Anouk, Victor, Sarah, Bastiaan et Théo P.. Le format prévoit que les candidats alternent performances solo et numéros collectifs, offrant au public l’occasion d’entendre des titres déjà publiés ainsi que des prestations inédites.

Les répétitions ont débuté le 16 février. La direction artistique a été confiée à Jonathan Jenvrin, professeur de danse du château, qui supervisera la mise en scène et les chorégraphies pour l’ensemble des dates.