Ambre chute sur scène pendant la tournée de la Star Academy

Ambre, la gagnante de la treizième saison de la Star Academy, a connu une grosse frayeur le 21 mars sur la scène de l’Arena de Montpellier alors qu’elle participait à la grande tournée des anciens élèves, tout en poursuivant la préparation de son premier album. La jeune artiste de 18 ans, révélée le 7 février, est engagée dans une série de concerts en France, Belgique et Suisse et multiplie les séances en studio entre les dates de la tournée.

La chute s’est produite au cours d’une séquence chorégraphiée du spectacle, pendant l’interprétation de The Greatest Show, numéro issu du film The Greatest Showman. Placée en hauteur sur une plateforme lors de la mise en avant de la gagnante, Ambre est tombée en début de prestation mais a repris immédiatement le déroulé du show, sans signe apparent de blessure.

La tournée a débuté le 27 février à Reims et réunit neuf anciens élèves de l’émission : Ambre, Léa, Mélissa, Sarah, Anouk, Victor, Bastiaan, Théo P. et Jeanne. Le spectacle, conçu et mis en piste par leur professeur de danse Jonathan Jenvrin, propose une relecture des grandes prestations des primes de la Star Academy sur une mise en scène collective.

Préparation du premier album et engagement scénique

Depuis sa victoire le 7 février, Ambre a reçu, en plus du trophée, un chèque de 100 000 euros et signé un contrat avec une maison de disques. Ces éléments s’accompagnent d’un emploi du temps chargé : interviews, séances photo et sessions en studio documentées par des publications sur ses réseaux sociaux, où elle a récemment partagé un cliché la montrant en enregistrement.

Interrogée lors de sa sortie du château, Ambre avait précisé ses orientations musicales pour ce premier disque : un répertoire majoritairement en français, « pop » avec des influences possibles rock et électro, et une ambition à terme pour une carrière internationale. Aucun calendrier officiel de sortie n’a été communiqué par son équipe ou sa maison de disques à ce jour.

La tournée actuelle permet aux artistes de retrouver le public autour d’un répertoire conçu pour la scène et d’illustrer les choix artistiques d’Ambre en condition live, tout en poursuivant le travail d’enregistrement en alternance avec les représentations. Le programme scénique inclut notamment des numéros collectifs et des passages individuels revisitant les moments forts des primes télévisés.

Le spectacle poursuivra sa route vers d’autres salles et attentes de public : le plateau de la tournée est programmé, entre autres, à l’Accor Arena à Paris le 3 avril. Les organisateurs et la production n’ont pas communiqué d’éléments supplémentaires concernant l’incident de Montpellier au-delà du fait que la prestation s’est achevée et qu’Ambre a pu continuer le spectacle.

Sur ses comptes sociaux, la lauréate continue de partager des extraits de son quotidien d’artiste en tournée et en studio, illustrant la transition entre la visibilité médiatique acquise au télé-crochet et le travail de construction de son projet musical.