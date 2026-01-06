Allocations universitaires: la procédure désormais entièrement en ligne

Les étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur public au Bénin sont désormais tenus de soumettre leur demande d’allocation exclusivement par voie numérique.

Le dispositif, entièrement dématérialisé, est accessible via la plateforme officielle du ministère de l’Enseignement supérieur.

Pour engager la procédure, chaque candidat doit satisfaire à plusieurs prérequis. Il doit disposer d’un Certificat d’Identification Personnel délivré par l’Agence nationale d’identification des personnes, être régulièrement inscrit à l’université avec une fiche de préinscription validée, et posséder un compte bancaire ouvert dans une institution agréée, assorti d’un relevé d’identité bancaire de vingt-quatre caractères.

La première étape consiste à créer un espace personnel sur le site du ministère à l’adresse bourses.enseignementsuperieur.bj. Après avoir sélectionné l’option d’inscription, l’étudiant complète le formulaire prévu à cet effet. Les identifiants générés lors de cette opération devront être conservés, car ils permettront l’accès ultérieur au compte.

Une fois connecté, le demandeur accède à la rubrique dédiée aux demandes en ligne. Il est alors invité à renseigner les informations académiques, personnelles et bancaires requises, puis à vérifier l’exactitude des données avant la validation définitive.

La procédure comprend également le règlement électronique des frais d’étude du dossier. À l’issue de l’opération, la fiche de demande peut être téléchargée et conservée pour impression.

Pour toute difficulté technique ou demande d’assistance, les étudiants peuvent s’adresser au secrétariat de la Direction des bourses et aides universitaires par courrier électronique à l’adresse suivante : [email protected].

Par cette digitalisation du processus, les autorités entendent simplifier les démarches administratives, réduire les délais de traitement et renforcer la transparence dans l’attribution des allocations universitaires.