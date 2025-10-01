Allemagne : trois présumés du Hamas arrêtés avec des armes en vue d’attentats

En Brève

Le parquet fédéral allemand a annoncé mercredi l’arrestation à Berlin de trois membres présumés du Hamas, soupçonnés d’avoir acquis des armes en vue d’« attentats meurtriers visant des établissements israéliens ou juifs en Allemagne ». Lors des interpellations, considérées par le parquet comme visant des « opérateurs étrangers » du Hamas, les enquêteurs ont découvert un fusil d’assaut AK‑47, plusieurs pistolets et une importante quantité de munitions.