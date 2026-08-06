Tony Parker raconte comment il a découvert son père décédé d’une crise cardiaque chez lui

Huit mois après la perte de son père, Tony Parker, ancien joueur emblématique de la NBA, s’est ouvert avec une émotion rare sur cette épreuve personnelle qui a profondément marqué sa vie. Lors d’une interview accordée à Guillaume Pley dans l’émission Legend, le champion a livré un témoignage inédit sur les circonstances dramatiques de la découverte du corps de son père, décédé subitement à l’âge de 70 ans. Cette révélation, jusque-là gardée avec pudeur, éclaire une page douloureuse de son parcours.

Dans cet entretien, Tony Parker précise que son père vivait avec lui depuis environ six mois avant son décès. Ce dernier était en apparente bonne santé, ce qui rend la disparition d’autant plus brutale et inattendue. L’ancien meneur des San Antonio Spurs relate comment il a découvert le corps de son père à son domicile, une scène qu’il n’avait jamais imaginée. Cette expérience a eu un impact profond sur lui, le confrontant pour la première fois à la mort d’un proche.

Une révélation marquante sur la disparition de son père

Au cours de cet échange, Tony Parker confie : « J’ai perdu mon papa il y a huit mois, il avait 70 ans. C’est tellement jeune… ». Il explique que la découverte a eu lieu dans son propre logement : « Il faut savoir que ça s’est passé chez moi et moi je n’avais jamais vu un mort. Je n’avais jamais vu une personne décédée. Donc quand je rentre dans la pièce et que je vois ça… ça m’a fait un choc. »

Le décès, dû à une crise cardiaque, reste entouré de mystère quant à la cause exacte. Tony Parker indique d’ailleurs : « On ne sait pas pourquoi », évoquant la soudaineté de l’événement et l’absence de signes avant-coureurs. Selon ses dires, quelques jours avant son départ pour Paris, son père semblait en parfaite forme physique. À son retour, il a découvert la scène tragique qui a bouleversé sa vision de la vie.

Cette expérience a également révélé une facette plus personnelle du champion, qui affirme avoir renforcé son optimisme face à l’incertitude de l’existence : « À la base, j’étais déjà quelqu’un de toujours positif, qui aime profiter de la vie, mais là, depuis cet événement, je le suis encore plus. Parce que rien n’est garanti dans la vie. Personne ne te garantit que tu vas vivre jusqu’à 90 ans… ».

L’influence déterminante de son père dans son parcours sportif

Tony Parker a par ailleurs souligné l’importance du rôle joué par son père dans sa carrière. Ancien basketteur lui-même, ce dernier a été à la fois un mentor et un soutien précieux pendant toute la trajectoire professionnelle du champion.

« C’est lui qui a façonné mon mental. Il était basketteur. On parlait énormément, il m’a vachement accompagné », confie Tony Parker, rappelant les nombreuses conversations et le partage d’expériences qui ont construit son état d’esprit compétitif. Ce lien privilégié souligne l’influence paternelle sur son succès sportif, bien au-delà du simple rapport familial.

Ce témoignage poignant apporte un éclairage inédit sur l’intimité de Tony Parker, tout en rappelant la fragilité de la vie, même pour les personnalités publiques. L’ancien joueur, qui a marqué l’histoire du basketball français et international, partage ainsi une facette plus humaine de son existence, confrontée à la douleur et au deuil.