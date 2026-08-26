Mercato: le Barça inquiet pour Julián Álvarez, l’Atlético négocie avec Arsenal

Le FC Barcelone reste déterminé à recruter Julián Álvarez, mais le dossier se complique. L’Atlético de Madrid aurait entamé des discussions avec d’autres clubs, notamment Arsenal, alors que l’attaquant argentin souhaite toujours rejoindre la Catalogne.

Le FC Barcelone voit son opération Julián Álvarez se compliquer à l’approche de la fermeture du mercato estival. Le club catalan aurait appris que l’Atlético de Madrid échange actuellement avec plusieurs formations intéressées par l’attaquant argentin, dont Arsenal. Le Barça avait déjà essuyé un refus après une proposition estimée à 100 millions d’euros pour s’attacher les services de l’ancien joueur de Manchester City. L’Atlético, particulièrement remonté par l’intérêt des Blaugranas pour son buteur, reste fermement opposé à l’idée de renforcer un concurrent direct en Liga.

La situation est également devenue tendue entre Álvarez et une partie des supporters madrilènes. Dimanche, l’international argentin a été copieusement sifflé au stade de l’Atlético, alors que son souhait de quitter le club pour rejoindre Barcelone est toujours évoqué. De son côté, Arsenal avance ses pions. Mikel Arteta souhaite renforcer son secteur offensif et voit en Álvarez une recrue capable d’apporter davantage de solutions à son équipe. À quelques jours de la fin du mercato, le Barça devra donc composer avec la concurrence des Gunners et surtout avec la détermination de l’Atlético à privilégier une vente hors de Liga.