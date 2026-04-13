Algérie : le pape Léon XIV appelle au pardon

Arrivé à Alger le lundi 13 avril 2026, le pape Léon XIV effectue une visite chargée de symboles : c’est la première fois qu’un souverain pontife pose officiellement le pied dans un pays à majorité musulmane, terre natale de saint Augustin, figure majeure de la pensée chrétienne.

Dès son arrivée, le pape s’est rendu au Maqam Echahid, le monument élevé en mémoire des martyrs de la guerre d’indépendance, où il a déposé un hommage aux victimes et a exprimé sa joie d’être accueilli en Algérie, pays avec lequel il a dit entretenir des liens profonds.

Avant de prendre la parole, Léon XIV a été accueilli par le cardinal Vesco, archevêque d’Alger. Dans son adresse initiale, il a remercié Dieu pour la possibilité de ce déplacement et rappelé qu’il se présente d’abord comme un frère venu resserrer les liens d’affection qui unissent les communautés.

Face au mémorial, le souverain pontife a insisté sur le fait que le dessein divin est celui de la paix pour tous les peuples : une paix qui ne se confond pas avec la victoire d’un camp sur un autre, mais qui repose sur la justice, la dignité, la réconciliation et le pardon, condition indispensable, selon lui, pour que les cœurs trouvent vraiment la paix.

« Pardonner demeure une épreuve, mais l’avenir revient aux bâtisseurs de paix »

Le pape a reconnu la difficulté du pardon, tout en observant que les conflits se répètent de génération en génération. Il a affirmé que l’avenir appartient à celles et ceux qui choisissent la paix et a exprimé sa confiance dans la capacité de la justice à triompher, rejetant l’idée d’une victoire définitive de la violence.

Au pied du monument, des centaines de chaises avaient été installées sur la colline et la foule était principalement composée de jeunes — étudiants invités par leurs universités ou par plusieurs ministères, dont celui de la Culture. La pluie qui a arrosé la capitale n’a pas refroidi l’enthousiasme de nombreux présents venus voir le pape.

La présence chrétienne dans l’assemblée était limitée. La sécurité était très visible : des drones survolaient la zone et des tireurs d’élite étaient postés sur les toits alentour. Après cette première étape, le pape s’est rendu à la Grande mosquée d’Alger pour poursuivre son programme.

Plus tard dans la journée, Léon XIV a rencontré le président Abdelmadjid Tebboune au centre de conférences Djamaa el Djazair, en présence d’élus, de représentants de la société civile et du corps diplomatique, dans le cadre de ce premier jour d’un voyage apostolique qui s’étend sur onze jours en Afrique.

Le souverain pontife a également visité la Maison de l’accueil et de l’amitié, dans le quartier populaire de Bab El Oued, gérée par des religieuses augustiniennes — la même famille religieuse à laquelle appartient le pape.

Interrogée sur place par notre envoyé spécial, Célinda, peintre et enseignante du quartier, a salué la venue du pape et exprimé l’espoir que cette visite contribue à renforcer la paix et la sérénité entre les croyants des deux religions.