Algérie : décès de l’ancien président Liamine Zeroual à 84 ans

L’ancien chef de l’État algérien Liamine Zeroual est décédé dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 mars 2026 à Alger. Agé de 84 ans, il est mort des suites d’une longue maladie, a indiqué la présidence qui a annoncé trois jours de deuil national.

Originaire de Batna où il est né en 1941, Zeroual avait rejoint la lutte pour l’indépendance à l’adolescence. Après la libération, il a poursuivi une carrière militaire et suivi des formations à l’étranger, notamment en Union soviétique, en Égypte et en France.

Au fil des années, il a gravi les échelons pour atteindre le grade de général et prendre la tête des forces terrestres algériennes à la fin des années 1980. Il a toutefois quitté ce commandement la même année, en raison de désaccords avec sa hiérarchie.

Dans les années suivantes, alors que le pays sombrait dans ce que l’on a appelé la « décennie noire », Zeroual a occupé des responsabilités au plus haut niveau de la Défense. Cette période fut marquée par une confrontation violente entre l’armée et des groupes islamistes, dont le Front islamique du salut, et par des pertes humaines massives.

De la présidence à la vie civile

Élu président lors de la première présidentielle pluraliste en 1995, il a tenté d’engager un dialogue avec des acteurs islamistes, une démarche qui a provoqué des tensions au sein des forces armées. Malgré ses efforts, les attaques meurtrières contre des civils se sont poursuivies, y compris à proximité d’Alger.

Epuisé par l’exercice du pouvoir, Liamine Zeroual a finalement remis sa démission en 1998 et appelé à organiser une élection anticipée. Le scrutin suivant, tenu en 1999, a porté Abdelaziz Bouteflika à la présidence. Zeroual s’est ensuite retiré de la vie politique tout en conservant une forte popularité parmi une part importante de la population.

Dans son communiqué, la présidence précise que l’ancien président est décédé à l’hôpital militaire Mohamed Seghir Nekkache d’Alger après avoir lutté contre une grave maladie. Durant les trois jours de deuil national décrétés, les drapeaux seront en berne sur l’ensemble du territoire et dans les représentations diplomatiques à l’étranger.