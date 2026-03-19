Alexandra Rosenfeld habite à Biarritz, élue ville la plus agréable de France

Alexandra Rosenfeld, ancienne Miss France 2006 devenue professeure de yoga et autrice, a raconté dans le podcast Les Lueurs comment la foi l’aide à faire face à une maladie auto-immune qui bouleverse son quotidien. Son témoignage, mêlant quête de soins, recours à des approches alternatives et pratique régulière de la prière, a relancé l’intérêt médiatique autour de sa vie personnelle et de son installation à Biarritz, où elle réside avec le journaliste Hugo Clément.

Dans l’entretien, Alexandra Rosenfeld revient sur plusieurs années de recherches thérapeutiques : entre 2020 et 2024, les traitements médicaux n’ayant pas apporté les résultats espérés, elle indique s’être tournée vers diverses approches alternatives avant de trouver un apaisement dans la spiritualité. Elle relate un moment de détresse qui l’a menée à entrer dans une église et confie : « Je m’abandonne à la vie, à Dieu, et là c’est ma renaissance ». La prière est désormais, selon elle, une pratique quotidienne, matin, midi et soir.

Issue d’un environnement familial décrit comme très athée, l’ex-reine de beauté précise que ce rapport à la foi correspond à une transformation personnelle liée à son état de santé. Parallèlement, son parcours professionnel et familial s’est recentré autour d’un mode de vie plus discret et axé sur le bien-être depuis son départ de Paris.

Une foi qui l’aide à surmonter la maladie

Au cours de l’épisode de Les Lueurs, Alexandra Rosenfeld détaille la manière dont la maladie auto-immune a modifié son quotidien : fatigue, contraintes thérapeutiques et recherche de solutions complémentaires aux soins conventionnels. Elle explique que, lorsque les traitements prescrits entre 2020 et 2024 n’ont pas suffi, elle a expérimenté d’autres voies avant d’adopter une pratique spirituelle régulière qui, selon ses propres mots, lui procure une forme d’apaisement.

Sa conversion spirituelle surprend certains proches du fait de ses origines familiales, mais elle la décrit comme un soutien concret pour affronter les répercussions de la pathologie. La parole qu’elle livre dans le podcast a été reprise et commentée sur les réseaux sociaux et par des médias qui relaient son témoignage.

Installée à Biarritz depuis plusieurs années avec Hugo Clément, compagnon depuis 2018, Alexandra a choisi ce cadre pour élever leurs enfants, notamment leur fille Jim, née en 2020. Elle met en avant la proximité de l’océan et de la nature comme éléments transformateurs de son rythme de vie et de sa recherche de bien-être.

Sur le plan professionnel, elle a ouvert à Biarritz un studio de yoga baptisé La Maison AJY, où elle dispense des cours axés sur l’équilibre du corps et de l’esprit. Le couple a également adopté un mode de vie marqué par des pratiques écologiques : compost, alimentation biologique, recours au train ou au ferry pour certains déplacements et suppression de la viande et du poisson de leur alimentation.

Parallèlement à cette vie privée réorientée, l’actualité locale de Biarritz a connu des débats mémoriaux : en 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a estimé que l’appellation de la rue dite « La Négresse » posait problème et la municipalité a rebaptisé cette voie « rue de l’Allégresse », tout en conservant pour l’instant le nom historique du quartier, suscitant des échanges entre défense de la mémoire historique et volonté de retirer une appellation jugée offensante.

Alexandra Rosenfeld donne régulièrement des cours dans son studio La Maison AJY à Biarritz.