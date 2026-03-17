Alexandra Paul, visage d’Alerte à Malibu, arrêtée en tentant de sauver des vies

Alexandra Paul, icône de la série Alerte à Malibu, a été arrêtée ce week‑end dans le Wisconsin après avoir participé à une opération visant à libérer des beagles d’un élevage accusé de fournir des chiens à la recherche scientifique. L’intervention, menée selon les autorités par une cinquantaine à soixantaine de manifestants sur la propriété de Ridglan Farms à Blue Mounds, a entraîné l’interpellation de vingt personnes pour intrusion, dont l’actrice de 62 ans, placée en garde à vue et incarcérée dans la prison du comté de Dane.

Le bureau du shérif du comté de Dane a indiqué que des manifestants sont entrés sur la propriété sans autorisation et ont commencé à retirer « de nombreux chiens ». Certaines des personnes impliquées ont été appréhendées sur place. Le rôle précis d’Alexandra Paul au cours de l’action a conduit à son arrestation pour intrusion, selon les éléments communiqués par les services de police.

L’opération s’est déroulée devant Ridglan Farms, un élevage de beagles régulièrement pointé du doigt par des défenseurs des animaux pour l’utilisation de chiens dans des protocoles de recherche. Les responsables de l’élevage ont indiqué avoir récupéré certains animaux, tandis que plusieurs chiens restaient portés disparus après l’action. De leur côté, des militants ont partagé des images et des déclarations selon lesquelles 22 chiens auraient été « secourus » lors de l’opération.

Alexandra Paul : une militante infatigable

L’arrestation d’Alexandra Paul s’inscrit dans la continuité d’un engagement militant de longue date en faveur des droits des animaux et des causes environnementales. Depuis près de quarante ans, l’actrice multiplie les actions de désobéissance civile et a déjà été interpellée à plusieurs reprises lors de manifestations ciblant des sites liés aux essais nucléaires et à l’industrie agroalimentaire.

Entre 1987 et 2000, elle a notamment participé à des actions sur le site d’essais nucléaires du Nevada, ce qui lui a valu plusieurs arrestations à cette époque. Au cours des années 2010, elle a rejoint le mouvement Direct Action Everywhere et pris part à des opérations publiques visant à retirer des animaux de lieux d’élevage et d’abattage, actions souvent relayées par des organisations de défense animale et par des médias indépendants.

Wayne Hsiung, avocat et cofondateur de Direct Action Everywhere, a publié des images de l’opération de ce week‑end et affirmé que 22 chiens avaient été « secourus ». Ridglan Farms, mentionné dans les comptes rendus, prévoit selon les informations disponibles de fermer ses activités d’élevage d’ici le 1er juillet 2026.

Avant de consacrer une large part de son temps au militantisme, Alexandra Paul s’était fait connaître comme actrice, notamment pour son rôle de Stephanie Holden dans la série Alerte à Malibu. Elle a entamé sa carrière au cinéma au début des années 1980 et a participé à une dizaine de films avant de rejoindre la série télévisée qui l’a rendue populaire.