Alexandra Lamy s’en prend à Patrick Bruel après la réaction de sa fille Chloé Jouannet

Le 18 mars 2026, la comédienne et militante féministe Andréa Bescond a publié sur Instagram des accusations à l’encontre du chanteur Patrick Bruel, relançant le débat après la parution de témoignages dans Mediapart et la diffusion de réactions d’actrices et de personnalités sur les réseaux sociaux. Dans son message, Bescond évoque des faits observés lors d’un festival en 2022, la mention de plaintes antérieures « classées sans suite » et apporte son soutien aux femmes qui ont témoigné.

Dans sa publication, Andréa Bescond écrit notamment : « Je me souviens qu’en 2022, tu t’étais incrusté à une soirée d’un festival féministe dans lequel j’étais jury », ajoutant qu’il aurait ensuite « bavé sur [elle] dans tout Paris ». Elle fait aussi état de « plaintes déposées contre [lui], classées sans suite » et conclut son texte par ces mots de soutien : « Je remercie et je soutiens toutes les femmes qui ont le courage de témoigner ». Le message a été largement relayé et commenté sur les plateformes sociales.

Parmi les réactions publiques figure celle de l’actrice Alexandra Lamy, qui a commenté la publication en écrivant d’abord « J’étais dans la cintré soirée avec toi mon Andrea », avant de corriger : « Contre soirée ! Pardon de nerf c’est parti trop vite ». La réaction de Lamy a été fortement relayée et likée. La fille d’Alexandra Lamy, Chloé Jouannet, avait déjà réagi auparavant aux révélations publiées par Mediapart concernant Patrick Bruel.

Les avocats de Patrick Bruel brisent le silence

Après la publication des témoignages, Mediapart a relayé les récits de plusieurs femmes. Selon le média, huit femmes ont évoqué des faits supposés s’être déroulés entre 1992 et 2019 ; l’une des plaignantes affirme avoir été mineure au moment des faits. Deux femmes ont récemment saisi la justice, l’une dépose une plainte pour viol, l’autre pour tentative de viol, selon les informations publiées.

Le chanteur, par l’intermédiaire de son avocat Christophe Ingrain, a fermement nié les accusations. Interrogé sur la plateforme TBT9, Me Ingrain a déclaré : « Cet article fabrique un personnage et un système qui n’ont jamais existé. Sur une large partie des faits dont il serait question, la justice s’est déjà prononcée. On essaye, en utilisant des allégations de faits datant d’il y a parfois trente ans, de refaire un débat judiciaire tranché depuis des années. »

Me Ingrain a ajouté au nom de son client : « Patrick Bruel est profondément attristé par les souffrances que l’on perçoit à la lecture des témoignages des femmes relatés dans cet article, mais jamais il n’a cherché à contraindre quiconque à un acte sexuel. Il affirme n’avoir jamais outrepassé un refus, jamais forcé à un geste ou un rapport sexuel. À nouveau, la justice tranchera si elle en est saisie. »