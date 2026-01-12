Alain Orsoni, ex-dirigeant nationaliste corse, abattu aux obsèques de sa mère
Alain Orsoni, reconverti dans les affaires et ancien président du club de football professionnel d’Ajaccio, a été abattu lundi 12 janvier dans le village de Vero, en Corse-du-Sud, lors des obsèques de sa mère, selon une source proche de l’enquête. Agé de 71 ans, cet ancien dirigeant nationaliste corse, militant de la première heure, avait déjà fait l’objet d’un projet d’assassinat en 2008. Son frère Guy, assassiné en 1983, avait donné son prénom au fils d’Orsoni, figure connue du banditisme corse.
