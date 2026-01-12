La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité

Alain Orsoni, ex-dirigeant nationaliste corse, abattu aux obsèques de sa mère

Alain Orsoni, reconverti dans les affaires et ancien président du club de football professionnel d’Ajaccio, a été abattu lundi 12 janvier dans le village de Vero, en Corse-du-Sud, lors des obsèques de sa mère, selon une source proche de l’enquête. Agé de 71 ans, cet ancien dirigeant nationaliste corse, militant de la première heure, avait déjà fait l’objet d’un projet d’assassinat en 2008. Son frère Guy, assassiné en 1983, avait donné son prénom au fils d’Orsoni, figure connue du banditisme corse.

BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
EN BRèVE
99 vues
1 min de lecture
Google News Commenter
La suite après la publicité
Publicité
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
19:31 En Brève : Soudan : 27 morts dans une frappe des FSR contre une ville clé du sud‑est, selon autorités sanitaires régionales
19:27 Football : Officiel: le Real Madrid vire Xabi Alonso
19:31 Soudan : 27 morts dans une frappe des FSR contre une ville clé du sud‑est, selon autorités sanitaires régionales
Vous utilisez actuellement la version classiqueRejoindre Maintenant