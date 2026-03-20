Alain-Fabien Delon : son chien tué, 30 Millions d’Amis porte plainte

Alain-Fabien Delon a publiquement accusé son frère d’avoir fait abattre le chien familial, ravivant des tensions au sein de la fratrie Delon après le décès d’Alain Delon en août 2024. Sur les réseaux sociaux, il a diffusé des éléments photographiques et des éléments de récit attribuant la mort du malinois — nommé Obba et adopté quelques mois auparavant — à un tir intervenu au sein de la propriété familiale de Douchy.

Le message d’Alain-Fabien, publié dans la nuit du 18 au 19 mars 2026, affirme que le malinois a été abattu le 2 novembre 2024 après une altercation avec un autre chien de la maison, Loubo. Dans sa prise de parole, il reproche à son frère d’avoir manqué de respecter des consignes visant à prévenir ce type d’incident, notamment la fermeture des portes, et décrit une séquence où une arme aurait été remise à la personne qui promenait l’animal.

Les publications d’Alain-Fabien contiennent des accusations précises concernant le déroulé : selon lui, la décision d’abattre Obba aurait été ordonnée sur place et exécutée par plusieurs tirs. Il dénonce par ailleurs ce qu’il qualifie d’attitude désinvolte de la part d’un membre du foyer après la mort du chien, et évoque des interventions antérieures des gendarmes, avec mention d’une perquisition et de la saisie d’armes par la section de recherches d’Orléans.

Accusations publiques et saisie des acteurs associatifs

Dans son message, Alain-Fabien compare la gestion de la situation par les adultes présents, en pointant l’incapacité selon lui de certains protagonistes à maîtriser la confrontation entre chiens, et en opposant cette posture à la manière dont leur père aurait agi dans des circonstances similaires. Il évoque également des noms et des profils — un homme de 60 ans et un pratiquant de MMA de 110 kg — pour illustrer l’absurdité, selon lui, d’un recours à la violence létale plutôt qu’à une séparation des animaux.

Les publications et photographies diffusées par Alain-Fabien ont été accompagnées d’accusations dirigées vers son frère, dont il met en cause la responsabilité directe dans la disparition d’Obba. Il affirme que l’arme utilisée était un « 38 spécial » et relate que la remise de cette arme à la personne qui promenait le chien aurait eu lieu après la perquisition et la saisie d’armes mentionnées dans sa publication.

La fondation pour la protection animale 30 Millions d’Amis a annoncé qu’elle porte plainte contre X afin d’obtenir des éclaircissements sur les circonstances de la mort du chien. La démarche de l’association vise à faire la lumière sur les éléments rapportés publiquement par Alain-Fabien Delon et sur la chronologie des événements survenus au sein de la propriété familiale de Douchy.