Alain Delon : Alain-Fabien, son plus jeune fils, demande l’annulation de son héritage

Alain Delon est au cœur d’un nouveau contentieux : son fils cadet conteste le testament et une dotation au motif que l’acteur n’était pas en pleine possession de ses capacités mentales lorsqu’il a pris ses dernières dispositions. Une audience de mise en l’état se tient le 9 mars devant le tribunal judiciaire de Paris pour fixer la suite de la procédure.

L’acteur est décédé le 18 août 2024 à Douchy‑Montcorbon (Loiret), à l’âge de 88 ans. Depuis, la succession est bloquée et la famille Delon est divisée : Anouchka a été désignée bénéficiaire exclusive de certains droits par des actes récents, tandis que ses frères, Alain‑Fabien et Anthony, contestent ces décisions.

La prochaine audience, de nature procédurale, a pour objet d’établir un calendrier judiciaire. Elle se tiendra sans la présence des enfants de l’acteur. Alain‑Fabien Delon, âgé de 31 ans et qui se fait désormais appeler Alain Delon Junior, a engagé des démarches visant à faire annuler des actes postérieurs à 2015.

Les recours engagés par Alain‑Fabien Delon

Le litige porte sur deux volets précis. Premièrement, une dotation de février 2023 attribuant à Anouchka l’intégralité des parts de la société Alain Delon International Distribution (ADID), société qui gère les droits à l’image et les licences de l’acteur, est contestée. Alain‑Fabien demande l’annulation de cette attribution.

Deuxièmement, il réclame la nullité du testament signé le 24 novembre 2022, lequel fait d’Anouchka l’unique bénéficiaire du droit moral d’Alain Delon. Pour fonder sa demande, Alain‑Fabien invoque l’état de santé mentale de son père au moment de la rédaction de ces actes.

Parmi les éléments avancés figure la mise en place d’une curatelle renforcée décidée par la juge des tutelles du tribunal de Montargis le 4 avril 2024. Alain‑Fabien entend également s’appuyer sur une expertise médicale : le docteur Campbruni, psychiatre, avait, en août et septembre 2019, mentionné « un début de troubles cognitifs » chez l’acteur.

Le fils cadet a initié une procédure à l’encontre de son frère et de sa sœur, décrite dans les médias comme engagée le 29 août dernier, et réclame l’annulation à la fois de la dotation de 2023 et du testament de novembre 2022. Dans le passé, un testament de 2015 attribuait 50 % de la fortune d’Alain Delon à sa fille et 25 % à chacun de ses fils.

La mise en l’état du 9 mars doit donner lieu à l’annonce d’un calendrier pour les étapes suivantes de la procédure devant le tribunal judiciaire de Paris.