Alain Chamfort chute lors de sa deuxième participation aux Enfoirés « on a eu très peur »

Énorme frayeur pour Alain Chamfort : lors du concert des Enfoirés organisé au profit des Restos du Cœur le 18 janvier 2026 à l’Accor Arena, le chanteur de 76 ans est tombé dans un espace technique du plateau en quittant la scène, provoquant l’inquiétude des artistes et du public; les organisateurs ont ensuite précisé qu’il ne souffrait pas de blessure grave et que le spectacle avait pu se poursuivre.

L’incident s’est produit après la prestation d’Alain Chamfort, qui participait pour la deuxième fois au spectacle des Enfoirés. Selon les informations relayées par TV Mag et des témoins présents, l’artiste a chuté dans le dispositif technique destiné aux entrées et sorties rapides, fréquemment désigné dans le jargon de scène comme le « trou du tampon ». La chute a été décrite comme brutale et a immédiatement suscité la panique parmi certains membres de la troupe et les équipes techniques.

Les équipes de production et les artistes se sont rapidement mobilisés pour intervenir et vérifier l’état de santé du chanteur. L’organisation a assuré le public de l’absence de lésions graves et le spectacle s’est poursuivi sans interruption. Sans blessure grave, Alain Chamfort a été pris en charge sur place et a choisi de rester pour la suite de la représentation, selon les déclarations recueillies après l’incident.

Alain Chamfort chute lors du concert des Enfoirés

Anne Marcassus, directrice artistique du show, a commenté la scène en des termes qui traduisent l’émoi provoqué : « Ça va mais on a eu très peur. Il est tombé dans le trou du tampon de la scène. Il va bien autrement il ne serait pas remonté, on lui a même dit que s’il voulait, il pouvait rentrer chez lui mais il a tenu à rester ». Ces propos ont été rapportés par plusieurs sources présentes au spectacle.

Artiste reconnu de la scène française, Alain Chamfort avait fait son entrée dans la troupe des Enfoirés tardivement. Sa participation en 2026 faisait suite à une première présence en 2025. Longtemps réticent à rejoindre cet ensemble d’artistes mobilisés au profit des Restos du Cœur, il avait expliqué sur le plateau de C à Vous, le 27 octobre 2025, ne pas se sentir « très à l’aise de faire une démonstration de générosité » avant de reconnaître s’être trompé et d’indiquer qu’il avait finalement souhaité participer.

Sa première apparition en 2025 avait été accueillie positivement par le public et la presse, qui avaient salué son intégration à la troupe. Cette deuxième participation, marquée par l’accident scénique, s’est néanmoins poursuivie jusqu’à son terme ; malgré la chute, Alain Chamfort est resté au spectacle et a poursuivi sa présence auprès des autres artistes pour la suite de la soirée.