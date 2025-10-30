Al Ittihad: « quand on parle , on agit », Benzema tacle Ronaldo après la victoire contre Al Nassr

Buteur lors du succès d’Al-Ittihad face à Al-Nassr (2-1) mercredi soir en Coupe d’Arabie saoudite, Karim Benzema a réagi après la rencontre. Et l’attaquant français a adressé un léger tacle à Cristiano Ronaldo, resté muet durant ce choc au sommet.

Karim Benzema a une nouvelle fois répondu présent lors du choc des huitièmes de finale de la Coupe du Roi d’Arabie saoudite, mercredi soir. L’attaquant français a inscrit l’un des buts d’Al-Ittihad, vainqueur d’Al-Nassr (2-1) malgré une infériorité numérique pendant une grande partie de la rencontre.

Benzema a ouvert le score dès la 15e minute, plaçant son équipe sur orbite avant l’égalisation d’Angelo Gabriel à la demi-heure de jeu. Mais juste avant la pause, Hossam Aouar a redonné l’avantage aux siens (45+1e), un score que les coéquipiers de Cristiano Ronaldo, Sadio Mané et João Félix n’ont jamais réussi à renverser, malgré une nette domination en seconde période.

Au coup de sifflet final, Benzema a savouré ce succès capital, publiant sur ses réseaux sociaux une photo de sa célébration accompagnée du message : « Grosse victoire ce soir… Importante pour l’équipe et nos supporters. Quand on parle, on agit. »

Interrogé après la rencontre, le capitaine d’Al-Ittihad a salué la performance collective : « Ce n’était pas facile de gagner ici car Al-Nassr a très bien joué, mais dès la première minute, nous avons montré notre détermination. Nous avons appliqué les consignes du coach et prouvé que nous restons une équipe capable de battre les meilleurs. » Avec ce nouveau but, Benzema porte son total à quatre réalisations en sept matches cette saison sous les couleurs d’Al-Ittihad.





