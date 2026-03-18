Al Hilal saisit la CAF et dénonce l’arbitrage après son match de football contre la RS Berkane

Après la rencontre qui l’a opposé à RS Berkane, le club soudanais Al Hilal Omdurman a saisi la Confédération africaine de football pour dénoncer ce qu’il présente comme des manquements dans l’arbitrage. La plainte vise spécifiquement l’arbitre Abongile Tom, dont les décisions sont désormais au cœur d’un litige officiel porté devant l’instance continentale.

Dans le courrier envoyé à la CAF, les dirigeants d’Al Hilal mettent en avant ce qu’ils jugent être une conduite partiale tout au long du match. Ils estiment que plusieurs décisions arbitrales ont eu un impact déterminant sur le déroulé de la rencontre et demandent un examen approfondi de ces choix par les autorités compétentes.

Le dossier avance des éléments précis : le club déplore la distribution de quatre avertissements à ses joueurs et conteste la sévérité d’un carton rouge infligé au défenseur Ebuela, qualifier d’excessif au regard du contexte du geste incriminé.

Points contestés et pièces fournies

La décision la plus litigieuse, selon Al Hilal, est le penalty accordé à RS Berkane dans les ultimes minutes, une sanction qui a, selon eux, scellé le sort du match. Pour étayer leurs reproches, les Soudanais affirment avoir annexé des vidéos illustrant chacune des situations controversées au dossier transmis à la CAF.

La Confédération africaine est désormais saisie et devra analyser les éléments fournis avant de statuer sur d’éventuelles mesures à l’encontre de l’arbitre ou sur d’autres suites disciplinaires liées à cette rencontre.